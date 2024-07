Drzwi antywłamaniowe to drzwi o zwiększonej odporności na włamanie klasy C. Montując je zgodnie z instrukcją, dostajemy gwarancję, że będą się one przez 20 minut z sukcesem bronić przed otwarciem lub wycięciem w nich otworu o wymiarach 40x40 cm.

Reklama

Drzwi antywłamaniowe klasy C zabezpieczają przed ich niepożądanym otwarciem bądź wycięciem w nich otworu przez 20 minut. Ich zamontowanie zgodnie z instrukcją obniża roczną składkę u ubezpieczyciela mieszkania lub domu.

Klasy drzwi antywłamaniowych

Certyfikat potwierdzający odporność włamaniową drzwi oraz fakt ich zgodności z konkretną klasą wystawia Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Polskie klasy A i B (odpowiedniki europejskich 1-2) oznaczają jedynie cieńsze drzwi o trochę podwyższonej odporności na włamanie. Natomiast klasa C (europejskie 3-4) to drzwi antywłamaniowe, po których odpowiednim zamontowaniu zgodnie z otrzymaną instrukcją nie trzeba montować dodatkowego zamka i można otrzymać zniżkę od ubezpieczyciela. Posiadają one Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz certyfikat.

Jaka jest cena i parametry drzwi antywłamaniowych

Drzwi antywłamaniowe mogą kosztować od półtora do kilku tysięcy złotych i ważyć od 60 do 140 kg.

Zobacz także

Oto ich pozostałe cechy charakterystyczne:

Szkielet drzwi to ocynkowana stal. Jest złożony z ramy, antywyważeniowych bolców i wzmocnień. Rama może być wypełniona kratownicą. Szkielet pokrywa się dodatkowo (jedno- lub obustronnie) stalową blachą.

Jest złożony z ramy, antywyważeniowych bolców i wzmocnień. Rama może być wypełniona kratownicą. Szkielet pokrywa się dodatkowo (jedno- lub obustronnie) stalową blachą. W drzwiach montuje się dwa odrębne zamki certyfikowane lub jeden wielopunktowy, wbudowany w skrzydło. Można zamówić dodatkowe zamki pomocnicze, otwierane od wewnątrz za pomocą gałki lub zasuwki. Drzwi trudniej wyważyć, jeśli rygluje się je w większej ilości punktów.

certyfikowane lub jeden wielopunktowy, wbudowany w skrzydło. Można zamówić dodatkowe zamki pomocnicze, otwierane od wewnątrz za pomocą gałki lub zasuwki. Drzwi trudniej wyważyć, jeśli rygluje się je w większej ilości punktów. Ościeżnice są wykonane ze stalowych kształtowników. Montuje się je dyblami rozporowymi, a szczeliny wypełnia betonem. Zły sposób osadzenia bywa często powodem unieważnienia umowy gwarancyjnej.

Montuje się je dyblami rozporowymi, a szczeliny wypełnia betonem. Zły sposób osadzenia bywa często powodem unieważnienia umowy gwarancyjnej. Przeszklenia powinny być ograniczone do minimum - nawet szyby antywłamaniowe klasy P8 znacznie osłabiają skrzydła.

Zalety zakupu drzwi antywłamaniowych

Zdecydowanie warto rozważyć inwestycję w drzwi antywłamaniowe. Większość włamań do mieszkań i domów odbywa się właśnie przez drzwi i okna. Liczy się wówczas każde zabezpieczenie. Drzwi antywłamaniowe opłaca się montować, gdy ściany budynku mają wytrzymałość co najmniej tak wysoką, jak drzwi. Posiadając wyrób klasy C, ze wszystkimi wymaganym certyfikatami odporności antywłamaniowej, otrzymuje się nawet do 20% zniżki podczas opłacania rocznej składki ubezpieczenia lokalu lub budynku. W niektórych firmach ubezpieczyciel przyznaje określone ulgi na konkretne rodzaje drzwi.