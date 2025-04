Po śmierci papieża Franciszka, Watykan zorganizował uroczyste pożegnanie, które przyciągnęło uwagę całego świata. Tysiące wiernych czekają w kolejce, aby oddać hołd papieżowi. W trakcie ceremonii, która miała miejsce w Bazylice św. Piotra, przestrzegano standardowego protokołu bezpieczeństwa, który zakładał ścisłe zasady poruszania się osób przy trumnie papieża. Zwykle goście nie mogą się zatrzymywać ani opuszczać wyznaczonej trasy. Jednak dla jednej osoby zrobiono wyjątek. Wierni zebrani w bazylice wszystko nagrali! Nie uwierzycie o kogo chodzi...

Reklama

Zaskakujący moment podczas pożegnania papieża Franciszka

W Watykanie podczas wystawienia ciała papieża obowiązują ścisłe i bardzo surowe zasady dotyczące poruszania się i zachowania odwiedzających. Jednak dla jednej osoby zrobiono wyjątek i chodzi o siostrę Geneviève, ze względu na jej bliską więź z papieżem Franciszkiem, postanowiono złamać protokół. Decyzja ta była wyjątkowa, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że osoby odwiedzające Bazylikę św. Piotra nie mają prawa zatrzymywać się przy trumnie, ani modlić się w samotności przy ciele papieża.

Dla tej jednej osoby złamano protokół podczas pożegnania papieża

Siostra Geneviève, zakonnica w wieku 81 lat, była bliską przyjaciółką papieża Franciszka przez wiele lat. To ona regularnie uczestniczyła w papieskich audiencjach i towarzyszyła grupom, z którymi pracowała na co dzień. Zawsze była zaangażowana w pomoc osobom marginalizowanym, co papież wielokrotnie doceniał. Franciszek miał szczególną więź z siostrą Geneviève, nazywając ją "straszną zakonnicą" za jej zaangażowanie w pomoc osobom w trudnej sytuacji: transseksualistom, prostytutkom oraz pracownikom wesołego miasteczka w Ostii. Ich relacja opierała się na wzajemnym szacunku i pracy na rzecz potrzebujących. Siostra Geneviève, z ogromnym oddaniem, wspierała papieża w jego misji, co zostało docenione zarówno przez niego, jak i przez innych wiernych.

W trakcie pożegnania, siostra miała wyjątkową możliwość podejścia do trumny. Na nagraniu widać, jak bardzo był to dla niej poruszający moment i widać jak sięga po chusteczkę, aby otrzeć łzy. Nagranie możecie zobaczyć TUTAJ!

Zobacz także:

Reklama