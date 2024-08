Miesiące mijają, a księżna Kate nadal nie wróciła w pełni do życia publicznego. Co więcej, nie ma pewności, kiedy się to stanie i czy w ogóle wydarzy się to jeszcze w tym roku. Middleton do tej pory raptem dwukrotnie zdecydowała się na oficjalne wyjście, a czy lada moment może zrobić to po raz trzeci? Miałaby do tego ważny powód.

Chora księżna Kate stanie przed trudnym wyborem

Diagnoza o chorobie nowotworowej Kate Middleton wywróciła życie brytyjskiej rodziny królewskiej do góry nogami. Choć wiadomo, że król Karol III także zmaga się z rakiem, to głównie zdrowie jego synowej budzi poruszenie wśród opinii publicznej. Wiadomo, że ta od razu została poddana leczeniu, które trwa do dziś.

Sama kilka tygodni temu wydała oświadczenie, w którym przyznała, że na skutek chemioterapii często zmaga się z gorszym samopoczuciem. Czy jednak przynosi ona upragnione efekty? Tego nie wiadomo. Księżna zresztą od początku roku zaledwie dwukrotnie była widziana podczas publicznych wystąpień - raz na paradzie z okazji urodzin króla i raz podczas Wimledonu. Już za kilka dni żona księcia Williama być może będzie miała kolejny powód, by opuścić zacisze domu.

Księżna Kate i książę William Rex Features/East News

Już za moment rozpocznie się nowy rok szkolny, a przygotowują się do niego nie tylko Polacy, ale chociażby uczniowie w Wielkiej Brytanii, w tym dzieci księżnej Kate i księcia Williama. Tradycją jest, że co roku następca tronu wraz z małżonką odprowadzają pociechy do placówki pierwszego dnia szkoły, ale czy i tym razem się tak stanie?

Kate Middleton ma jeszcze trochę czasu do namysłu, jednak niewykluczone, że decyzja zapadnie w ostatniej chwili. Jeśli tego dnia odczuwać będzie nieprzyjemne skutki leczenia, najpewniej William samodzielnie odprowadzi dzieci. Mamy jednak nadzieję, że samopoczucie pozwoli jego żonie uczestniczyć w tak ważnym dniu.

