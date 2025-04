Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli odbiło się szerokim echem w mediach. Choć od ich decyzji minęło już ponad pół roku, formalny rozwód wciąż nie został przeprowadzony. Para zdecydowała się na próbę porozumienia poza salą sądową. Spotkanie ugodowe, które odbyło się 23 kwietnia w Warszawie, miało na celu ustalenie warunków zakończenia ich małżeństwa.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela spotkali się w środę, 23 kwietnia, w towarzystwie swoich prawników, by omówić szczegóły ugody rozwodowej. Pudelkowi udało się ustalić, że negocjacje trwały blisko cztery godziny. Ich relacja od miesięcy była napięta – sprawa ugody stanęła wcześniej w martwym punkcie. Jak mówił Maciej Pela, Agnieszka miała zignorować wcześniejsze ustalenia, m.in. nie zabrała swoich rzeczy z domu, podczas gdy on wywiązał się z opłacenia wspólnego kredytu.

Sprawa ugody i rozwodu stanęła w martwym punkcie. Agnieszka, pochłonięta przygotowaniami do programu, przestała się odzywać. Ustalenia dotyczące ugody nie zostały przez nią spełnione - ja ze swojej strony wywiązałem się ze wszystkich zobowiązań, wziąłem na siebie opłacenie kredytu na dom, ona miała zabrać swoje rzeczy, nie zrobiła tego. Nie będę jednak uprzedzał jej ruchów, nie zamierzam składać pozwu rozwodowego

Mimo trudności deklarował, że nie zamierza sam inicjować postępowania sądowego. Na początku kwietnia oboje zdecydowali się dać sobie jeszcze jedną szansę na porozumienie, wyznaczając termin spotkania na 23 kwietnia.

Ja niezmiennie chciałbym zakończyć to małżeństwo ugodą. Niezależnie od tego, co się wydarzyło, szkoda mi życia na ciąganie się po sądach. Mam nadzieję, że umówione spotkanie ugodowe dojdzie do skutku i zamkniemy sprawę

