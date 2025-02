Pierwsza edycja programu "Żona dla Polaka" dobiega końca! Większość uczestników podjęła już decyzję, a w kolejnym odcinku zobaczymy ich rewizyty w Polsce. Ostatnie dwa odcinki programu "Żona dla Polaka" zostaną wyemitowane na antenie TVP1 już w najbliższą niedzielę, 23 lutego. To wtedy widzowie będą mieli okazję zobaczyć, jak potoczyły się losy uczestników. Tymczasem swoim wyborem mocno zaskoczył Mateusz, a teraz to Nikola się tłumaczy!

Mateusz w "Żona dla Polaka" zaskoczył wyborem

Mateusz to najmłodszy uczestnik programu "Żona dla Polaka". Ma 24 lata i pracuje jako strażak w Chicago. Jego rodzice pochodzą z Tarnowa, skąd wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych przed jego narodzinami. Wychowywał się w rodzinie pielęgnującej polskie tradycje, co wpłynęło na jego pragnienie znalezienia partnerki z Polski.

W programie zaprosił do swojego domu cztery kandydatki: Patrycję, Nikolę, Olę i Julię. Choć Julia miała wiele wspólnych zainteresowań z Mateuszem, zdecydował się zakończyć z nią znajomość, nie czując głębszej więzi. Z kolei Nikola od początku była pełna energii, co budziło wątpliwości Mateusza co do ich dopasowania, ale ostatecznie to właśnie ją wybrał 24-letni strażak.

W jednym z ostatnich odcinków z programu sama zrezygnowała Ola, co wywołało spore zaskoczenie nie tylko u Mateusza, ale również u Nikoli i Patrycji. Potem przyszedł czas na ostatnie randki i wygląda na to, że to wtedy strażak podjął ostateczną decyzję. Choć początkowo zapewniał, że jest mu bliższa Patrycja, to ostatecznie postawił na Nikolę. Wszystko po tym, jak Patrycja dała mu kosza i nie zgodziła się na pocałunek. 24-latek ogłosił decyzję w dość spektakularny sposób i obdarował obie kandydatki sukniami wieczorowymi, a potem zabrał je limuzyną na bal dla ich trójki. Po wspólnych tańcach przekazał im swoją decyzję o wyborze Nikoli.

Nikola z "Żona dla Polaka" zabrała głos w sprawie programu

Teraz Nikola w mediach społecznościowych zabrała głos i podziękowała za miłe komentarze, jakie posypały się pod jej adresem. Wybranka Mateusza z "Żona dla Polaka" podkreśliła, że była naturalna od początku i to właśnie podbiło serce strażaka.

DZIĘKUJĘ wszystkim za miłe komentarze na mój temat! Od początku byłam sobą i prostu to się obroniło. Wiadomo, nie każdy mnie lubi- to jest totalnie normalne i rozumiem.Tak czy inaczej, WSZYSTKIM! bez względu na to czy mnie lubią, czy też nie - życzę dużo uśmiechu na twarzy i dystansu do siebie i świata. I więcej życzliwości i cieszenia się z małych rzeczy - tak jak ja.- NIKOLA Z PROGRAMU napisała w komentarzu Nikola.

Internauci komentują decyzję Mateusza z "Żona dla Polaka"

Po ogłoszeniu decyzji przez Mateusza w mediach społecznościowych zawrzało. Internauci są mocno podzieleni. Z jednej strony piszą wprost, że razem z Nikolą stworzą świetną parę, a jego wybranka świetnie pasuje do stylu życia panującego w USA:

Na Nikolę stawiałam od samego początku, życzę im szczęścia i miłości.

Kibicowałam im. Nikola jest świetną, otwartą dziewczyną pasującą do Ameryki.

Z drugiej pojawiają się sugestie, że Mateusz nie do końca sugerował się sercem, a jego związek z Nikolą potrwa krótko. Jak wiadomo, 24-latek nie ukrywał, że to z Patrycją najlepiej mu się rozmawia i ją zabrałby na bezludną wyspę.

Masakra, nic z tego nie wyjdzie. Zachowuje się jak mała dziewczynka, która dostała zabawkę.

Czekacie na finałowy odcinek "Żona dla Polaka"?

