Wiktoria z "Rolnik szuka żony" żałuje swojego wyboru? Młoda rolniczka już na samym początku najnowszego odcinka programu o poszukujących miłości rolnikach zdecydowała się na zaskakujące wyznanie przed kamerą. Tydzień temu Wiktoria musiała podjąć trudną decyzję, kogo zaprosić do swojego domu i ostatecznie wskazała na Łukasza, Szymona i Adama. Już przed ich przyjazdem żałowała swojej decyzji?

Wiktoria z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła wyznaniem

Za nami kolejny, czwarty już odcinek "Rolnik szuka żony". W najnowszej odsłonie programu kandydaci i kandydatki przyjechali do domów rolniczek i rolników. Wśród uczestników, którzy szukają miłości w jedenastej edycji hitu Telewizyjnej Jedynki jest Wiktoria. Młoda rolniczka od samego początku wzbudza ogromne emocje wśród widzów i to właśnie ona otrzymała najwięcej listów w tej edycji. Co ciekawe, po emisji poprzedniego odcinka Wiktoria z "Rolnik szuka żony" podpadła fanom programu, a w sieci pojawiło się mnóstwo gorzkich komentarzy na temat aktywności, jaką zaproponowała swoim kandydatom. Internauci zarzucali rolniczce, że "szuka instagramowego misia, a nie partnera do życia". Ostatecznie okazało się, że uczestniczka zaprosiła do swojego domu Łukasza, Szymona i Adama, którzy teraz będą mieli okazję ją bliżej poznać.

Już na samym początku najnowszego odcinka Wiktoria przed kamerami przyznała, że miała pewne wątpliwości, czy wybrała dobrych kandydatów!

Chciałabym bardzo żeby się udało. Troszeczkę też poczułam się zestresowana czy dobrą decyzję podjęłam, ale wiedziałam, że w tamtym momencie gdy wybierałam sobie chłopaków to naprawdę była decyzja w zgodzie z moim sercem wyznała przed kamerą.

Ja nie chce udawać. Chcę im pokazać jak ja pracuję, jak żyję. żeby byli na to gotowi, czy oni chcą tak żyć dodała.

Jako pierwszy do Wiktorii przyjechał 25-letni Łukasz z Inowrocławia. Łukasz jest przekonany, że to właśnie on ma największe szanse u rolniczki- co więcej, kandydat Wiktorii już wspomina o ślubie.

Uważam, że będzie moją żoną bo wszystko w dobrą stronę idzie. Mama przed wyjazdem też mi życzyła powodzenia, choć może mama nie jest zadowolona bo sam z mamą mieszkam więc w sumie jestem maminsynek to też by się bała, że mnie straci. stwierdził Łukasz.

W rozmowie z Wiktorią Łukasz od razu poruszył również temat dzieci ponieważ uważa, że rolniczka powinna już zacząć myśleć o powiększeniu rodziny.

Jak chcesz mieć gromadkę dzieci to musisz przyspieszyć tempo bo później wiesz nie wiadomo- nie mówię, ale niektóre kobiety mają problem z zajściem w ciążę

Wiktoria była wyraźnie rozbawiona i zaskoczona takimi słowami.

Myślicie, że Wiktoria ostatecznie wybierze Łukasza? Odpowiedź na to pytanie poznamy w kolejnych odcinkach "Rolnik szuka żony". Jedno jest pewne, Łukasz będzie miał sporą konkurencję ponieważ 26-letni Szymon i 23- letni Adam również są oczarowani Wiktorią i z pewnością zrobią wszystko, żeby zdobyć jej serce.

Jak myślicie, który kandydat najbardziej pasuje do Wiktorii? Szymon, Adam czy Łukasz?

