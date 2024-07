Wejście do domu jest jego wizytówką. Można je stylowo zaaranżować, wykorzystując elementy architektoniczne takie jak dach czy przybudówka oraz drzwi, które pełnią funkcję praktyczną i dekoracyjną.

Dach ozdobą wejścia do domu

Wejście do domu można zaaranżować, wykorzystując w tym celu zadaszenie. Będzie to praktyczna dekoracja, chroniąca przed deszczem, która wzbogaci wystrój architektoniczny budynku. Jeżeli nad wejściem nie ma balkonu czy osobnego daszku, to można tu zamontować dach płaski, łukowy, markizowy, jedno- lub wielospadowy. Innym rozwiązaniem jest drewniana pergola, którą często stosuje się wzdłuż wysuniętej do przodu bryły garażu znajdującej się obok wejścia do domu. Można też wybrać daszki nakładane, które stosuje się do obudowania dachów betonowych. To rozwiązanie doda nowoczesnej elegancji wejściu do starego domu. Duży wybór panuje również w materiałach: można wybrać płyty poliwęglanowe, akrylowe lub szkło.

Szklana przybudówka

Wejście do domu można zabudować szkłem, tworząc werandę. Szkło jest materiałem szczególnie polecanym w aranżacji wejścia usytuowanego od północy. Dobrze komponuje się z elementami metalowymi. Weranda zmienia architekturę budynku, zwiększa powierzchnię użytkową i ułatwia magazynowanie ciepła. Rodzaj wykorzystanego szkła, konstrukcji (drewnianej, aluminiowej, z PVC) ścian i zadaszenia przybudówki zależy od czasu użytkowania werandy, funkcji, jaką ma spełniać i warunków atmosferycznych, które panują w miejscu lokalizacji domu. Oszklona przybudówka może być także zimowym ogrodem, w którym hoduje się rośliny śródziemnomorskie. Można z niego korzystać niezależnie od pogody. Zmniejsza przenikanie hałasu do domu.

Drzwi ozdobą domu

Warto pomyśleć o zamontowaniu drzwi wejściowych o wymiarze większym niż standardowy (szerszych niż 90 centymetrów, wtedy otwór do wstawienia drzwi powinien być o 15 centymetrów większy). Dzięki większym drzwiom unikniemy problemu przy wnoszeniu mebli. Wysokość drzwi wejściowych nie powinna być mniejsza niż 201 centymetrów (otwór na ich zamontowanie musi być o co najmniej 7 centymetrów większy). Trzeba też zwrócić uwagę na izolacyjność akustyczną. Zazwyczaj jej poziom wynosi 30 dB.

Warto też pamiętać, że drzwi stanowią element wnętrza. To istotne, gdy strefa wejścia jest częścią sfery dziennej, więc drzwi muszą współgrać z innymi elementami domu. Drzwi mają chronić budynek przed czynnikami atmosferycznymi i hałasem oraz przyciągać wzrok i dodawać elewacji urody. Powinny być spójne ze stolarką okienną. Na tle jasnej elewacji dobrze będą prezentować się drzwi drewniane o konstrukcji płycinowej. W przypadku tynku chropowatego warto wybrać drzwi o prostej formie i budowie płytowej. Z nowoczesną elewacją będą współgrać drzwi metalowe lub ze szkła. Z kolei białe drzwi dobrze będą się komponować z oknami w tym samym kolorze. Warto je wyróżnić oryginalnym kształtem.