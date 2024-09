Anita Sokołowska niezmiennie podbija serca widzów Polsatu jako Zuza w serialu "Przyjaciółki", a ostatnio udowodniła, że może liczyć na ogromne wsparcie fanów podczas głosowania na zwycięską parę w "Tańcu z Gwiazdami". To nie koniec przygody aktorki z programami rozrywkowymi? Anita Sokołowska w wywiadzie z Party.pl mówi wprost o swoich planach...

Anita Sokołowska w ostatnim sezonie podbiła serca widzów "Tańca z Gwiazdami" i razem z Jackiem Jeschke zdobyli Kryształowe Kule. Aktorka nie ukrywa, że udział w tanecznym show zwiększył jej popularność i otworzył nowe drzwi. A jakie ma plany zawodowe? Anita Sokołowska nie ukrywa, że bardzo spodobało jej się reżyserowanie: