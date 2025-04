Papież Franciszek zmarł nagle w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia. Świat pogrążył się w żałobie, a w Watykanie natychmiast rozpoczęły się przygotowania nie tylko do samego pochówku, ale i wyboru nowego papieża. W ostatnich dniach wierni mają możliwość osobiście pożegnać głowę Kościoła, odwiedzając Bazylikę Świętego Piotra, gdzie wystawiono trumnę z ciałem. Takich tłumów jednak się nie spodziewano.

Reklama

Wierni żegnają papieża Franciszka, w Watykanie podjęto decyzję

Papież Franciszek zmarł w Domu Świętej Marty. W środę rano jego ciało zostało przeniesione w uroczystej procesji do Bazyliki Świętego Piotra. Tam rozpoczęły się uroczystości żałobne. Każdego dnia tysiące wiernych ustawiają się w długich kolejkach, aby pożegnać głowę Kościoła. W nocy z środy na czwartek wejścia do świątyni nie zamknięto o północy, tak jak planowano.

Z uwagi na ogromną liczbę odwiedzających, podjęto decyzję o wydłużeniu godzin otwarcia, by wszyscy mogli wejść do środka. W czwartek z kolei trumna będzie dostępna do północy, a w piątek od 7:00 do 19:00.

Zobacz także: Krzysztof Jackowski przewiduje, kto zostanie nowym papieżem. Wiernych czekają ogromne zmiany

Kiedy pogrzeb papieża Franciszka?

Pogrzeb papieża Franciszka odbędzie się w najbliższą sobotę, 26 kwietnia, o godzinie 10:00.W uroczystościach ma wziąć udział około 200 tysięcy osób i 170 oficjalnych delegacji z całego świata, w tym prezydent USA Donald Trump i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W związku ze śmiercią papieża w Polsce ogłoszono żałobę narodową. Ustalono program mszy żałobnych, które będą odprawiane przez osiem dni po sobotniej liturgii, aż do 4 maja. Pogrzeb odbędzie się z pełnym ceremoniałem w Bazylice Matki Bożej Większej.

W czwartek rano rozpoczęła się trzecia kongregacja kardynałów – przygotowanie do pogrzebu i przyszłego konklawe. W środowej kongregacji uczestniczyło 103 kardynałów. Prezydent Polski, Andrzej Duda, ogłosił, że 26 kwietnia w naszym kraju obowiązywać będzie żałoba narodowa. Z tego też powodu w stacjach telewizyjnych zaszły spore roszady.

Kontrowersyjne sceny przy trumnie papieża Franciszka

Wystawienie trumny z ciałem papieża Franciszka to dla wielu osób szansa, by osobiście pożegnać się z głową Kościoła. Jak się jednak okazało, nie wszyscy w tym czasie potrafią stosownie się zachować. W mediach pojawiły się informacje o kontrowersjach, do których dochodzi w Bazylice Świętego Piotra. Niektórzy mają robić sobie selfie z ciałem papieża!

Przykro to mówić, ale odnieśliśmy wrażenie, że dla niektórych to swego rodzaju folklor, a nie duchowe przeżycie. Po wyjściu z bazyliki ludzie siadają na murkach i pokazują sobie, jakie zdjęcia udało im się zrobić. Sami widzieliśmy hiszpańskojęzyczną rodzinę, która z entuzjazmem oglądała fotografie w telefonie przekazała reporterka Faktu.

Warto dodać, że trumna jest ustawiona w taki sposób, iż ciało nie jest do końca widoczne. Spośród zgromadzonego przy niej tłumu wyłaniają się więc ręce wiernych, którzy próbują uchwycić na zdjęciu szczególnie twarz duchownego.

fot. AP Photo/Bernat Armangue

Reklama

Zobacz także: Dramatyczny moment podczas procesji z trumną papieża Franciszka. Wszyscy wstrzymali oddech