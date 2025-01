Krzysztof Stanowski jest jednym z szerzej rozpoznawalnych polskich dziennikarzy i założycielem "Kanału Zero". 42-latek słynie wręcz z kontrowersyjnych działań i odważnego wyrażania własnego zdania. Jakiś czas temu Stanowski przeprowadził wywiad z Andrzejem Dudą, wspominając, że sam mógłby zawalczyć o fotel prezydenta. Wiele wskazuje na to, że nie zwlekał długo z realizacją swojego planu.

Krzysztof Stanowski chce zostać prezydentem?

W lutym 2024 roku Krzysztof Stanowski przeprowadził wywiad z Andrzejem Dudą, co odbiło się dość szerokim echem w mediach. Wyznał wówczas, że chciałby wziąć udział w kampanii prezydenckiej, by przekonać się m.in., jak wygląda to "od kulis".

Chciałbym zobaczyć, jak wygląda kampania prezydencka od środka, mam zamiar nagrywać na ten temat różnego rodzaju vlogi, chciałbym żeby kamera za mną podążała. Chciałbym zobaczyć, jak to jest być kandydatem na prezydenta. Nie da się tego zrobić inaczej, niż startując na prezydenta, w związku z tym chciałbym to zrobić

Stanowski zwrócił się nawet wówczas do prezydenta z pytaniem, czy doradzałby mu takich ruch i usłyszał pozytywną odpowiedź. Zdaje się, że słowa Andrzeja Dudy zachęciły go do tego, by nie zwlekać i wdrożyć plan w życie. 16 stycznia opublikował w sieci zdjęcie dokumentu z Komitetu Wyborczego Kandydata na prezydenta RP Krzysztofa Stanowskiego z podpisem:

Jakieś dziwne dokumenty przyniesiono mi na biurko

W komentarzach zawrzało

Jak mogliśmy się spodziewać, w komentarzach pojawiło się wiele skrajnych opinii. Postać Krzysztofa Stanowskiego od dłuższego czasu budzi sporo negatywnych emocji w odbiorcach, a niektórzy ostro krytykują jego działania. Tym razem jest podobnie, a wielu zauważa, że nie powinien żartować z tak poważnych rzeczy. Są również i tacy, którzy już wyrazili swoje poparcie dla dziennikarza.

Nie ma to jak sobie robić bekę z Urzędu Prezydenta (zwierzchnika sił zbrojnych) w dobie najniebezpieczniejszych czasów ostatnich lat... ciekawi mnie, co Pan zrobi, gdy wygra. Startując w jakimkolwiek konkursie, jest zawsze minimalna szansa wygrać. Co wtedy? Serio pytam. ''Nie no chłopaki to tak dla beki było - ja żartowałem...''

Jezu i po co, żeby głosy rozbijać i ludziom wodę z mózgu robić. Za poważne sprawy, żeby sobie śmieszkować. Są ludzie, którzy wezmą to na serio

Gdzie można się podpisać? Dojadę wszędzie w Warszawie

Panie Krzysztofie, ma Pan moje poparcie

Na ten moment Krzysztof Stanowski nie wydał żadnego oficjalnego oświadczenia i nie odpowiada na komentarze zaciekawionych internautów, a jedynie podsyca dyskusje nowymi postami. Czwartkowym wieczorem opublikował również nowe zdjęcie, na którym wykonuje z dłoni serce i napisał:

Szanowni Państwo, Obywatele i Obywatelki. Mam nowe zdjęcie

Myślicie, że Krzysztof Stanowski rzeczywiście będzie zaciekle walczył o fotel prezydenta?

