Za nami jedne z najważniejszych wyborów parlamentarnych w historii Polski. Głosowanie przyciągnęło do urn aż 74 proc. obywateli, którzy zadecydowali, że to opozycja przejmie władzę. Choć nie jest to dobra wiadomość dla pracowników Telewizji Polskiej, Tomasz Kammel zdaje się tryskać optymizmem.

Reklama

Tomasz Kammel żartobliwie o wyborach

Frekwencja podczas niedzielnych wyborów parlamentarnych przeszła najśmielsze oczekiwania rządzących. Młodzi ludzie zmobilizowali się i licznie poszli do urn, by oddać swój głos i zmienić władzę. Motywowali ich chociażby celebryci, którzy w mediach społecznościowych zachęcali internautów do głosowania, natomiast 15-go października tłumnie publikowali zdjęcia w lokalach wyborczych. Choć związany z TVP Tomasz Kammel odmówił sobie podobnych publikacji, zdobył się na niewybredny żart.

Artur Zawadzki/REPORTER/East News

Zobacz także: Tomasz Kammel pokazał zdjęcie ze ślubu. "Czas wyjaśnić, jak to się stało"

W niedzielne popołudnie, kiedy miliony obywateli stało w kolekcjach, by oddać swój głos w wyborach, Tomasz Kammel prowadził "Royal Concert", czyli koncert muzyki filmowej. Podczas zapowiadania kolejnych artystów, dziennikarz TVP nawiązał do wyborów parlamentarnych. Zaczął swoją wypowiedź: "Dzisiaj jest taki dzień, że ja nie wiem, czy powinienem to mówić, ale co tam...". A następnie dodał:

Dokonali Państwo bardzo dobrego wyboru... przychodząc tutaj

AKPA

Jego wypowiedź wzbudziła duży entuzjazm wśród publiczności, a sam dziennikarz nie krył satysfakcji. Nagranie z tymi słowami szybko obiegło sieć, jednak Tomasz Kammel wyraźnie dał do zrozumienia, że to żart. Mimo tego, wiele osób mogło niejednoznacznie odczytać jego zamiary i wyborczą aluzję.

Reklama

Myślicie, że szefostwo w TVP nie będzie zadowolone?