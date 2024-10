Skoro posiadamy tak szeroki wybór ofert rynkowych wybierajmy kliniki z najlepszą renomą i najlepszą jakością usług. Ale jak taką klinikę rozpoznać?

Każda dobra klinika stawia zawsze na pierwszym miejscu bezpieczeństwem pacjenta. Gwarantują je liczne szkolenia odbyte przez personel, stosowanie do wykonywanych zabiegów wyłącznie oryginalnych preparatów oraz oryginalnych urządzeń z posiadanymi certyfikatami.

Wiele jest nam w stanie powiedzieć już sam internet. Opinie na temat danego lekarza i kliniki możemy znaleźć w wielu miejscach. Nie zapominajmy jednak, że kilka z nich może być wystawionych przez konkurencję.

Bardzo ważna w ocenie standardu danej kliniki jest już pierwsza rozmowa telefoniczna z recepcją. Odpowiednio przeszkolona recepcjonistka powinna potrafić przeprowadzić pierwszą rozmowę w taki sposób, aby ofertą odpowiedzieć na potrzeby pacjenta. Oczywiście ostateczna decyzja o zabiegu należy do lekarza i pacjenta, natomiast ważne jest pokazanie zakresu możliwości terapeutycznych kliniki już na etapie pierwszej rozmowy telefonicznej.

Mat. prasowe

Muszę wspomnieć, że miejsce, w którym wykonuje się zabiegi medyczne bezwzględnie powinno być miejscem bezwzględnie zadbanym, jest to jeden z elementów, który gwarantuje aseptykę wykonywanych zabiegów i zmniejsza ryzyko powikłań w postaci infekcji po zabiegowych.

Kolejnym ważnym elementem jest standard pierwszej rozmowy już z wybranym lekarzem. Lekarz w rozmowie powinien zawsze, ale to zawsze, kierować się bezpieczeństwem pacjentki i dobierać zabiegi w taki sposób aby były bezpieczne skuteczne. W mojej ocenie mają to także być uzyskiwane w finale efekty jak najbardziej naturalne. Zawsze powtarzam wszystkim pacjentom: jeżeli chcecie wiedzieć jak możecie wyglądać po zabiegu spójrzcie na swojego lekarza medycyny estetycznej. Wygląd lekarza czyli: to w jaki sposób jest ubrany, jak naturalnie wygląda, a nawet w jaki sposób się wypowiada bardzo wiele mówi nam na temat jego wyczucia estetyzmu i niekiedy może rzutować na efekt finalny naszych wizyt.

Lekarz powinien także zaproponować pacjentce kilka rozwiązań na zadany mu problem, które będą uwzględniać kilka zakresów cenowych. Dzięki temu pacjent ma o wiele szersze możliwości wyboru zabiegu, na który także jest sobie w stanie pozwolić.

Pierwsza wizyta powinna trwać około 1 godziny podczas której powinna nastąpić dogłębna konsultacja i przygotowanie indywidualnego toku zabiegowego. wg. Mnie to dla lekarza i dla pacjentów taka mapa drogowa, z którą można świadomie, bezpiecznie i konsekwentnie realizować wyznaczone cele, zawsze, z myślą o naturalności i długofalowości efektów.

Bardzo ważnym elementem jest także dość często pomijany stały kontakt pacjenta i lekarza po wykonanym zabiegu. W przypadku pojawienia się jakichś znaków zapytania bądź wątpliwości ze strony pacjenta, lekarz powinien zawsze być do jego dyspozycji.

W mojej ocenie ważnym elementem w ocenie jakości pracy danej kliniki jest także posiadanie przez nią autorskich terapii oraz zabiegów, które wykorzystują nie tylko technologię, ale moce naszych organizmów do odbudowy i przebudowy naszego ciała.

