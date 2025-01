Roksana Węgiel jest obecnie jedną z topowych wokalistek i mimo młodego wieku, szybko dogoniła koleżanki po fachu. Początkowy rozgłos przyniosło jej zwycięstwo w "The Voice Kids", a następnie podczas Eurowizji Junior, natomiast już od kilku dobrych lat intensywnie pracuje nad rozwojem kariery. Obecnie przebywa z mężem w Stanach Zjednoczonych, gdzie również skupia się na nowych projektach. W międzyczasie Kevin pokazał całą prawdę o ich związku.

Kevin Mglej odsłonił prawdę o małżeństwie z Roxie Węgiel

Na początku stycznia 2025 roku Roksana Węgiel i Kevin Mglej wylecieli do USA, a dokładniej do Los Angeles, gdzie wokalistka rozpoczęła pracę nad kolejnymi numerami, próbując rozwinąć karierę międzynarodową. W międzyczasie również świętowała swoje 20. urodziny, a wolne chwile spędziła z ukochanym na zwiedzaniu, jednak na tyle, na ile było to możliwe, bowiem gdy dolecieli, w Kalifornii szalały pożary.

Roxie chętnie przemyca na swój Instagram drobne urywki ze studia nagraniowego, dzięki czemu możemy zobaczyć, że przez cały czas wspiera ją we wszystkim ukochanym mąż. Na jednym ze zdjęć widać, że momentami dopadają ich wygłupy i zdarza im się przekomarzać między sobą. Zabawny kadr Kevin udostępnił na swoim InstaStory, przyznając, że tak właśnie wygląda cała prawda na temat ich małżeństwa.

''Jesteście taką piękną parą''... też my:

Udostępniona fotka tylko pokazuje, że Roxie i Kevin czują się przy sobie swobodnie, niezależnie odotoczenia.

Ślub Roxie Węgiel wywołał wiele emocji

Przypomnijmy, że Roxie i Kevin pobrali się w sierpniu 2024 roku, a tak naprawdę był to dla nich już drugi ślub, bo pierwszy odbył się na początku roku w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ten jednak przez długie miesiące trzymali w tajemnicy, jednocześnie powtarzając, że to ceremonia w Kościele ma dla nich najwyższą wartość. O ślubie przez kilka kolejnych dni rozpisywała się cała kolorowa prasa, a sam odbiór wydarzenia był raczej pozytywny.

Zupełnie inaczej było na samym początku związku Roxie i Kevina, bowiem skrajne emocje wzbudzała duża różnica wieku, a także fakt, że Mglej ma syna z poprzedniego związku. Zakochani jednak na każdym kroku udowadniali, że łączy ich silna i jedyna w swoim rodzaju miłość. Kevin nawet wziął udział gościnnie w jednym z odcinków "Tańca z gwiazdami", towarzysząc Roxie na parkiecie.

Niezwykła metamorfoza Kevina Mgleja

Ostatnimi czasy z kolei sporo mówi się o piorunującej przemianie Kevina Mgleja, który schudł prawie aż 40 kg! Jak sam wyznał, diametralnie zmienił swój tryb życia i stał się wielkim miłośnikiem sportu, a w szczególności biegania. W walce przez cały czas wspiera go Roxie, która, jak podkreślił Kevin, nigdy nie wymusiła na nim przejścia na dietę czy treningów.

Dość dużo kilogramów zrzuciłem, bo jak poznawała mnie żona, to ważyłem 130 kilogramów. Ale ona nigdy mi nie powiedziała, żebym schudł. Nigdy nie dała mi poczucia, że może wizualnie odbiegam od ideału mężczyzny - wspominał w trakcie wywiadu dla youtube'owego kanału Studio Raban..

Nie możemy się doczekać więcej zdjęć Roxie i Kevina z USA.

Instagram@kevinmglej

