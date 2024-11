Największe stacje telewizyjne już ogłaszają zwycięstwo Donalda Trumpa w tegorocznych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. CNN oraz Fox News przekazały, że polityk zostanie 47. prezydentem USA. To oznacza, że stanowisko wiceprezydenta obejmie J.D. Vance. Triumf podczas przemówienia świętował już także sam Trump, który stwierdził ,że „to będzie złoty wiek Ameryki”. Nie wszyscy wiedzą, że w kampanię prezydencką biznesmena zaangażowany był jego najmłodszy syn, Barron Trump. Chłopak to oczko w głowie ojca oraz matki Melanii Trump. Przez lata był ukrywany przed mediami. Wiele wskazuje na to, że teraz podąży śladami taty i wejdzie do świata polityki.

Kim jest najmłodszy syn Donalda Trumpa?

Do niedawno rzadko mogliśmy oglądać najmłodszego spośród piątki dzieci Donalda Trumpa. Barron Trump przyszedł na świat w marcu 2006 roku, niedługo po ślubie polityka z Melanią Trump. Biznesmen był mocno zaskoczony tym, że ponownie zostanie ojcem. Później jednak nie krył swojego szczęścia.

Pewnego dnia wrócił do domu, a ja powiedziałam mu, że zostanie tatą. A jego reakcja była taka... najpierw musiał to przyjąć do wiadomości. To było dla niego prawdziwe zaskoczenie. A potem był bardzo szczęśliwy — powiedziała Melania na łamach „People”.

Prezydent Stanów Zjednoczonych sam wybrał imię dla dziecka. Podobno w przeszłości już chciał tak nazwać jednego ze swoich potomków, ale „nigdy nie miał wystarczająco dużo odwagi”. Po narodzinach Barron szybko stał się „oczkiem w głowie” swoich rodziców. Szczególnie zapatrzona jest w niego matka.

Znane małżeństwo przez długi czas ukrywało syna przed mediami. Barron wychował się w Nowym Jorku. Tam zdobył edukację w prywatnej szkole Columbia Grammar and Preparatory School na Manhattanie. Gdy Trump został prezydentem w styczniu 2017 roku, chłopak nie chciał przenieść się do Waszyngtonu. Dlatego do końca roku szkolnego został z matką w Nowym Jorku.

Później Barron zmienił szkołę na St. Andrew’s Episcopal School w Maryland i dołączył do ojca. Melania chciała, by uczył się różnych języków. To dzięki matce 18-letni dzisiaj chłopak mówi m.in. po słoweńsku. Gdy Donald Trump pełnił funkcję prezydenta USA, Barron nie był aktywny w życiu publicznym.

Barron jest nieśmiały i powściągliwy, a ona była dla niego dobrą matką przez wszystkie te lata — czytamy w „People”.

Kolejna przeprowadzka przyszła, gdy Trump przegrał starania o reelekcję. Wówczas Barron razem z ojcem przeniósł się na Florydę, gdzie skończył Oxbridge Academy w Palm Bach. Zaangażował się w politykę przy okazji kolejnej kampanii prezydenckiej. 18-latek został studentem Uniwersytetu Nowojorskiego na wydziale biznesu.

Podobno Barron został nieoficjalnym doradcą swojego ojca. Miał doradzać Donaldowi Trumpowi podcasty, w których ten powinien wystąpić. Wygląda na to, że po długiej nieobecności w mediach postanowił odważniej zaangażować się w politykę.

Jako członek generacji Z, Barron — najmłodszy z trzech synów Trumpa — był tym, który zapoznał swojego 78-letniego ojca z tym nowym medium. Pojawienie się u youtubera Logana Paula był najważniejszym punktem planu Barrona, a jego podcast »Impaulsive« był pierwszym, w którym w czerwcu pojawił się Donald Trump — czytamy w ABC.

Ostatnio mogliśmy zobaczyć, jak Melania Trump i syn Barron wspierali Donalda Trumpa. Były to pierwsze wybory prezydenckie, w których chłopak mógł wziąć udział. Teraz wszystko wskazuje na to, że znów jest synem prezydenta USA, ale tym razem jego rola może być zdecydowanie większa.

Donald Trump, Melania Trump, Barron Trump JOE RAEDLE/Getty AFP/East News