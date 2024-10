Mike Tindall, były zawodnik rugby i mąż Zary Tindall, w książce „The Good, the Bad & the Rugby — Unleashed” ujawnia niepublikowane wcześniej informacje o prywatnym życiu księcia Williama i księżnej Kate. Tindall, któy jest bliskim członkiem rodziny królewskiej, zdradza, że William i Kate prywatnie to osoby z ogromnym poczuciem humoru, dystansem do siebie i zaskakującą miłością do rywalizacji. Jego opowieści zaskoczyłyby wielu fanów pary królewskiej.

Wyszła prawda na temat małżeństwa księcia Williama i Kate. Jacy są naprawdę?

Blisko rok temu Mike Tindall, mąż najstarszej wnuczki królowej Elżbiety II, stworzył długi podcast z księciem Williamem i z księżną Kate. Jednak tylko część rozmowy ujrzała wówczas światło dzienne ze względu na prywatny charakter niektórych wątków, a także ich spontaniczny i zabawny ton, który mógłby zaskoczyć, a nawet zaszokować fanów rodziny królewskiej. W swojej książce „The Good, the Bad & the Rugby — Unleashed” Mike Tindall wyznał, że żałuje, że widzowie nie mogli obejrzeć całości.

Myślę, że podcast nieco ich uczłowieczył i trochę żałuję, że nie pozwolili nam opublikować nieokrojonej wersji, ponieważ opinia publiczna byłaby zdumiona - wyznał Mike.

Mike Tindall, w swojej książce wskazał, że William i Kate są w rzeczywistości bardziej naturalni i mniej "formalni", niż wydają się w oficjalnych sytuacjach.

Okazali się przyziemni, w pełni zaangażowani, zabawni i kompetentni... to była o wiele bardziej pouczająca rozmowa, niż się spodziewałem, nie dlatego, że myślałem, że będą nudni (już wiedziałem, że tak nie jest), ale dlatego, że wiem, jak wszystko, co ma związek z rodziną królewską, jest tak dokładnie kontrolowane - dodał.

Książka Tindalla wywołała niemałe poruszenie, ponieważ zawiera szereg nieznanych dotąd anegdot o rodzinie królewskiej, które, choć humorystyczne, mogą rzucać cień na oficjalny wizerunek królewskiej pary.

W ostatnim czasie świat zwrócił uwagę na brytyjską rodzinę królewską po ujawnieniu, że księżna Kate Middleton zmaga się z nowotworem. Diagnoza została postawiona podczas operacji jamy brzusznej. Początkowo księżna chciała zachować to w tajemnicy, lecz plotki i spekulacje skłoniły ją do wyznania prawdy. Od tego momentu fani rodziny królewskiej śledzili jej stan zdrowia. We wrześniu Kate poinformowała, że zakończyła leczenie i powoli wraca do królewskich obowiązków, co przyniosło fanom ulgę i nadzieję na jej pełny powrót do zdrowia.

Podróż z rakiem jest skomplikowana, przerażająca i nieprzewidywalna dla wszystkich, szczególnie dla najbliższych. (...) Robię wszystko, co mogę, by wygrać z rakiem. Na tym się teraz skupiam. Mimo że zakończyłam chemioterapię, moja droga do zdrowia jest długa i muszę ją kontynuować każdego dnia - wyznała Kate w oświadczeniu.

Spodziewaliście się tego, jacy sa Kate i William za zamkniętymi drzwiami?

