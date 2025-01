Łukasz Mężyk jest jednym z uczestników programu „Żona dla Polaka”, emitowanego na antenie TVP1 od stycznia 2025 roku. Ma 35 lat i od 2012 roku mieszka w Chicago, dokąd wyemigrował po wygraniu zielonej karty. Pracuje jako agent ubezpieczeniowy, a jego pasją są podróże. W programie poszukuje partnerki z Polski, z którą mógłby zbudować trwały związek. W ostatnim odcinku kandydatki Łukasza podejrzewały, że może on spotykać się z kimś poza programem. Podejrzenia pojawiły się po tym, jak stale otrzymywał wiadomości od innych kobiet. Teraz Łukasz z "Żony dla Polaka" pokazał nowe zdjęcie i zawziętą dyskusję. To on pomógł mu zdecydować?

Reklama

Łukasz z "Żona dla Polaka" dokonał wyboru? Wymowne zdjęcie

W jednym z odcinków "Żona dla Polaka" pojawiły się wątpliwości wśród kandydatek co do szczerości Łukasza. Zauważyły one, że otrzymuje on wiele wiadomości od innych kobiet, co wzbudziło ich niepokój. Łukasz zapewnił jednak, że są to jedynie koleżanki, a on sam jest wobec nich uczciwy. To uspokoiło czujność kobiet, które mają nadzieję na dłuższą relację z Łukaszem. Sam uczestnik podkreśla, że marzy o założeniu własnej rodziny i hucznym weselu, na które zaprosiłby licznych krewnych i przyjaciół.

Teraz Łukasz zaskoczył nowymi kadrami, które opublikował na Instagramie i okazuje się, że ogląda program "Żona dla Polaka", ale nie sam, bo ma doborowe towarzystwo. Co więcej, wywiązała się nawet dyskusja na temat odcinka, a na ekranie widać Paulinę.

Zacięta dyskusja z chrześniakiem! Co tu jest grane? - napisał na Instagramie Łukasz z 'Żona dla Polaka'

Instagram @lukasz_mezyk

Łukasz z "Żona dla Polaka" ma już faworytkę?

Łukasz jest już po randce z Moniką, która wydawała się naprawdę udana. Oboje nie tylko miło spędzili czas, grając w golfa, ale też sporo rozmawiali i nie było między nimi niezręcznego milczenia. Wydaje się, że mają ze sobą wiele wspólnego, a Monika naprawdę zwraca uwagę Łukasza. Kobieta zapytała go nawet, czy nie przeszkadza jej to, że tańczy i otrzymała stanowczą odpowiedź.

Czyżby to Monika wyrosła na faworytkę Łukasza w "Żona dla Polaka"? Po podejrzeniach Pauliny ma dużą szansę na kolejną randkę. To ona ostatecznie zostanie wybrana? Tylko spójrzcie, jak Łukasz z uwagą wpatruje się w ekran!

Instagram @lukasz_mezyk

"Żona dla Polaka" już wkrótce po dwa odcinki!

'Żona dla Polaka” to reality show, które zadebiutowało na antenie TVP1 5 stycznia 2025 roku. Program opowiada o czterech kawalerach polskiego pochodzenia mieszkających w Chicago, którzy poszukują miłości wśród Polek. Już od 9 lutego w emisji randkowego hitu zostały wprowadzone spore zmiany i przez kolejne niedziele widzowie zobaczą po dwa odcinki programu "Żona dla Polaka" jeden po drugim. Takiej sytuacji jeszcze nie było w przypadku tego typu programów i ani "Rolnik szuka żony", ani "Sanatorium miłości" nie były emitowane w takim układzie. Widzowie mogą się tylko cieszyć, że już niebawem będą mogli poznać decyzję uczestników. Niełatwe zadanie będzie miał Łukasz i Mariusz. Z kolei u Sebastiana widać, że powoli wywiązuje się większa nić porozumienia z jedną z jego kandydatek.

Rozmowę z Łukaszem z "Żona dla Polaka" o jego udziale w programie i planach na przyszłość obejrzycie tutaj!