Połóg to szereg procesów zachodzących w organizmie kobiety po ciąży i porodzie. Ma przywrócić organizm do stanu przed urodzeniem dziecka. Dolegliwości świadczą o prawidłowych zmianach, ale mogą też prowadzić do powikłań.

Złe samopoczucie nie kończy się wraz z porodem. Wówczas pojawia się połóg, czyli szereg przykrych dolegliwości poporodowych. Są one normalne i świadczą o powrocie kobiety do stanu sprzed ciąży. W tym czasie warto dużo odpoczywać i szczególnie dbać o higienę.

Czym jest połóg bezpośredni, wczesny i późny?

Połóg to okres następujący zaraz po ciąży i porodzie. W tym czasie w ciele kobiety następuje szereg zmian hormonalnych, w narządach płciowych, a także w układzie krążenia. Mogą również pojawić się powikłania, np. psychozy, krwawienia, zakażenia czy choroby połogowe. Połóg trwa od 6 do 8 tygodni. Istnieją trzy jego etapy: bezpośredni, wczesny i późny.

Połóg bezpośredni

Połóg bezpośredni to pierwsza doba tuż po urodzeniu dziecka. Zazwyczaj jest przechodzony w szpitalu. Objawia się następująco:

czujesz dyskomfort, niepokój, oraz jednocześnie radość i strach,

boli cię brzuch w dolnej części,

boli cię krocze,

może cię boleć klatka piersiowa,

pojawia się suchość w ustach oraz silne pragnienie,

masz podwyższoną temperaturę,

odczuwasz dreszcze,

występuje suchość w oczach,

jesteś bardzo głodna,

pojawia się napięcie, obrzmiałość i wrażliwość piersi, co jest związane z produkcją pokarmu.

krwawisz z dróg rodnych – organizm usuwa odchody poporodowe.

W tym czasie powinnaś dużo wypoczywać, by zregenerować organizm. Kilka godzin po porodzie zacznij ruszać kończynami i zmieniać położenie ciała, by zapobiec powstaniu skrzepów. Oddawaj mocz jak najczęściej, kiedy tylko poczujesz taką potrzebę. Dzięki temu unikniesz infekcji.

Połóg wczesny

Połóg wczesny obejmuje pierwszy tydzień po porodzie. W tym czasie mogą wystąpić następujące dolegliwości:

ból macicy podczas karmienia piersią (spowodowany obkurczaniem pod wpływem oksytocyny),

pobolewanie podbrzusza,

ból krocza (podczas gojenia),

bóle karku, ramion oraz pleców (spowodowane noszeniem noworodka),

bóle i obrzmiałość piersi, a także niekiedy ich zapalenie

infekcje dróg rodnych i moczowych (by im zapobiec musisz dbać o higienę i nosić przewiewne wkładki),

nudności i bóle głowy,

zmęczenie,

potliwość,

krwawienie z dróg rodnych (są to odchody poporodowe, najbardziej intensywne przez kilka pierwszych dni po urodzeniu dziecka; na początku są koloru krwistego, następnie brunatnego i różowego, na końcu żółtawe i przejrzyste).

Podczas wczesnego połogu musisz jak najczęściej odpoczywać i dbać o higienę, by nie nabawić się infekcji. Nie możesz przeforsować organizmu, gdyż rany będą się trudniej goiły. Przed podaniem piersi maleństwu, odciągaj nieco pokarmu, żeby zmniejszyć ich obrzęk. Bolesność piersi zmniejszysz okładami z lodu i liści kapusty. Na popękanie i obolałe brodawki pomaga rozsmarowanie odrobiny pokarmu, który działa jak balsam. W przeciągu 2-3 dni od porodu wypróżnij się. Nie martw się o szwy, gdyż delikatny nacisk na nie nie otworzy rany. Jeśli masz gorączkę, udaj się do lekarza. Specjalista przepisze antybiotyk.

Połóg późny

Połóg późny to okres od 2 tygodnia po porodzie, aż do zakończenia wszystkich objawów. Zazwyczaj trwa ok. półtora miesiąca. Możesz wówczas odczuwać:

delikatny ból brzucha,

delikatny ból krocza,

zmęczenie,

niepokój,

popuszczanie moczu (spowodowane rozciągnięciem mięśni),

pojawienie się hemoroidów, czyli żylaków odbytu,

wystąpienie fałdek na brzuchu (skóra jest rozciągnięta).

W tym czasie staraj się często odpoczywać, ale nie zapominaj też o świadomym ruchu. Najlepiej gdybyś codziennie wykonywała 10-minutową, delikatną gimnastykę całego ciała. Dzięki temu mięśnie wrócą do dawnej kondycji, a ty poczujesz się lepiej. Dbaj o higienę dróg rodnych, często je przemywaj wodą i płynem do higieny intymnej. Podcieraj się delikatnie, jednorazowymi ręcznikami. Noś bawełnianą bieliznę i kąp się tylko pod prysznicem. Jak najczęściej zmieniaj podkłady poporodowe (najlepiej przewiewne). Odżywiaj się zdrowo, by uzupełnić niedobory witamin i minerałów.