O Dominice Serowskiej zrobiło się głośno, za sprawą jej związku z ex Katarzyny Cichopek, Marcinem Hakielem. Para odkąd zaczęła się spotykać, wzbudzała ogromne zainteresowanie i wszyscy byli ciekawi, kim jest nowa partnerka tancerza. Dominika Serowska doskonale odnajduje się w świecie show-biznesu i widać, że czuje się tu jak ryba w wodzie. 31-latka aktywnie prowadzi swojego Instagrama, gdzie regularnie odzywa się do swoich fanów, i to właśnie tam ogłosiła wczoraj, że urodziła syna. Obserwatorzy byli ciekawi, jak młoda mama czuje się po porodzie, a Dominika właśnie postanowiła wyznać prawdę.

Ukochana Marcina Hakiela zdradziła, jak czuje się po porodzie. Nie gryzła się w język!

Marcin Hakiel i Dominika Serowską są obecnie jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Tancerz przez lata związany był z Katarzyną Cichopek, z którą doczekał się dwójki dzieci - Adama i Helenki, jednak po siedemnastu latach spędzonych wspólnie, małżonkowie postanowili się rozstać. Aktorka szybko odnalazła szczęście u boku Macieja Kurzajewskiego, natomiast tancerz przez dłuższy czas szukał tej jedynej. Najpierw związał się z tajemniczą kobietą o imieniu Dominika, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu i się rozstali. Chwilę później w życiu tancerza pojawiła się imienniczka poprzedniczki - Dominika Serowska. Tym razem tancerz nie ukrywał swojej wybranki i chętnie od początku pokazywał się z nią publicznie.

Dominika Serowska i Marcin Hakiel w maju wzięli udział w jednej z imprez branżowych i to właśnie tam przekazali radosną wiadomość, że zostaną rodzicami. Nowina zaskoczyła wszystkich, a para coraz chętniej zaczęła dzielić się przygotowaniami do tego pięknego czasu. Zakochani zorganizowali wystawne baby shower, na którym zdradzili, że spodziewają się syna. 4 grudnia Dominika Serowska i Marcin Hakiel ogłosili natomiast, ze maluch jest już na świecie, a pod fotografią z dzieckiem od razu pojawiło się mnóstwo gratulacji.

Witaj na świecie maluszku. Niech ten świat będzie dla Ciebie dobrym miejscem do życia. Gratulacje dla rodziców

Gratulacje dla dzielnej mamy!!!

Kochani gratulacje ! Domi spisałaś się bardzo dziennie. Niech maluszek zdrowo się chowa - piszą fani.

Głos zabrała również była żona Macieja Kurzajewskiego, Paulina Smaszcz, i napisała:

Witaj Królewiczu. Ogromu miłości i szczęścia - napisała ex Kurzajewskiego.

Wśród gratulacji pojawił się również taki komentarz:

Pusz!!! Jak się cieszę, że Mały R. jest już z Wami!! Odpoczywajcie po ciężkim dniu - napisała najprawdopodobniej znajoma Serowskiej.

Dominika postanowiła odpowiedzieć na komentarz i przyznała, jak się czuje po porodzie. Ukochana Marcina Hakiela nie owijała w bawełnę.

Dziękuję kochana. Czuję się, jakby przejechał po mnie czołg, ale dla takich chwil warto żyć! - oznajmiła Dominika.

Rodzicom składamy najszczersze gratulacje!

