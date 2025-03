Serial "Rodzinka.pl" zdobył w Polsce ogromną popularność, dlatego nic dziwnego, że widzowie domagali się wznowienia produkcji. Ku ich zadowoleniu, zapadła decyzja o wyprodukowaniu nowych odcinków. Co ważne, na szklany ekran powrócą uwielbiani aktorzy, ponownie wcielając się w kultowych bohaterów. Wśród nich nie zabraknie Olgi Kalickiej! Ta jednak spodziewa się obecnie dziecka. Czy błogosławiony stan i poród zaważą o jej przyszłości w serialu?

Fani już nie mogą się doczekać, aż ujrzą nowe odcinki "Rodzinki.pl". Muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, bowiem prace na planie jeszcze się nie rozpoczęły. Trwają natomiast intensywne do tego przygotowania. Wiadomo już, że na ekranie znów zobaczmy Małgorzatę Kożuchowską, Tomasza Karolaka czy Olgę Kalicką!

Nie jest jednak tajemnicą, że aktorka jest obecnie w zaawansowanej ciąży. Co zatem z graną przez nią Magdą, ukochaną Tomka Boskiego? W rozmowie z naszą reporterką Olga Kalicka przyznała, że nie zamierzają ukrywać jej ciąży na planie, a zatem również i jej serialowa postać będzie w ciąży.