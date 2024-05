Sandra Kubicka od kilku dni chętnie relacjonuje fanom swoje życie w roli świeżo upieczonej mamy. Gwiazda - jak zawsze - stawia na pełną szczerość i naturalność. Tym razem postanowiła pokazać odbiorcom, jak wygląda jej figura po zaledwie 11 dniach od porodu.

Sandra Kubicka została mamą w połowie maja, jednak wieści o tym, że jej synek jest już na świecie, przekazała dopiero w miniony weekend. Gwiazda potrzebowała chwili prywatności, bo ma za sobą trudny czas.

16 maja o godzinie 2:11 w nocy przyszedł na świat nasz wymarzony Syn. Leoś urodził się w 33 tyg + 6 dniu ciąży. Nasze pierwsze wspólne chwile nie były takie jak sobie wymarzyliśmy, ale mamy całe życie przed sobą aby to nadrobić. (...) To jest absolutnie najgorsze uczucie dla matki - patrzeć, jak Twoje dziecko jest podpięte rurami do różnych urządzeń, a Ty nie możesz nic zrobić ani mu pomóc.

- przyznała w swoim wpisie na Instagramie, Sandra Kubicka