Zofia Zborowska właśnie została mamą po raz drugi, a termin porodu niemal zbiegł się z 37. urodzinami aktorki. Dumna mama pokazała, jak świętuje, a urodzinowe kadry wywołały liczne reakcje wśród internautek. Dlaczego?

Do mediów dopiero co trafiły radosne wieści o tym, że Zofia Zborowska i Andrzej Wrona po raz drugi zostali rodzicami. Powitali na świecie córeczkę, Jaśminę, a poród prawie zbiegł się z terminem urodzin aktorki - cała rodzina świętuje więc w powiększonym gronie.

Choć wiele kobiet nie zdecydowałoby się na taki krok, Zofia Zborowska bez ogródek pokazała swoje zdjęcie zaledwie kilkadziesiąt godzin po porodzie i wyznała, z jakimi dolegliwościami się zmaga. Jak się okazuje, aktorka liczyła na nieco inną celebrację urodzin:

To miało być piękne zdjęcie w pięknej bluzie którą zamówiłam sobie na moje urodziny. Miałam po powrocie ze szpitala wziąć prysznic, ogarnąć się, zrobić fotkę urodzinową, wstawić ją tu wczoraj (w moje urodziny lol) i ogóle wiecie…Mum of 2, kochany mąż, dom udekorowany balonami, pełno kwiatów, pieski, przecudny prezent na urodziny od Andrzeja i córeczek ... ale wyszło proszę ja Was ŻYCIE

To miało być piękne zdjęcie w pięknej bluzie którą zamówiłam sobie na moje urodziny. Miałam po powrocie ze szpitala wziąć prysznic, ogarnąć się, zrobić fotkę urodzinową, wstawić ją tu wczoraj (w moje urodziny lol) i ogóle wiecie…Mum of 2, kochany mąż, dom udekorowany balonami, pełno kwiatów, pieski, przecudny prezent na urodziny od Andrzeja i córeczek ... ale wyszło proszę ja Was ŻYCIE

Niestety, świeżo upieczona mama zmaga się z dolegliwościami właściwymi dla stanu połogu - postanowiła nie owijać w bawełnę i podzielić się swoimi odczuciami z internautami:

Zobacz także

Nawał (pokarmu - przyp. red.), uszkodzenie brodawek, totalny nieogar, mózg zalany mlekiem, Nadzia zajarana ale też tak bardzo stęskniona (ja za nią też!) ale z drugiej strony mały ssak przyklejony do mnie (a ja do niego). A tu telefon sie urywa, życzenia, smsy, a ja nie wiem gdzie jestem, co mam robić i jak sobie pomóc nie zapominając o innych. Dziś będzie lepiej! Może nawet zrobię TO zdjęci w TEJ bluzie. Chciałam Wam tylko napisać: dziękuję. Zalała mnie wczoraj jakaś gigantyczna od Was fala miłości. Nie spałam za dużo bo walka z ( . )( . ) trwa ale jest dobrze! Nie poddajemy się tak łatwo. Tak się chciałam z Wami podzielić …życiem

- dodała aktorka.