Ułożenie miednicowe dziecka polega na tym, że niemowlę wychodzi z kanału rodnego pupą. Przy ułożeniu pośladkowym lekarz zwykle zaleca cesarskie cięcie, jednak w niektórych przypadkach istnieje ewentualność porodu naturalnego.

Większość niemowląt (9 na 10) układa się prawidłowo w łonie matki – główką do dołu. Jeżeli dziecko do 34 tygodnia nie przyjmie właściwego ułożenia, potem będzie mu coraz trudniej zmienić pozycję. Niektóre dzieci zostają w ułożeniu miednicowym (pośladkowym). Ułożenie pośladkowe polega na tym, że niemowlę zwrócone jest pupą w kierunku szyjki macicy. Z ułożeniem miednicowym wiążą się komplikacje porodowe. W tradycyjnym porodzie z łona matki pierwsza wychodzi głowa, która toruje drogę reszcie ciała. Dziecko ułożone pośladkowo jest zagrożone utknięciem w kanale rodnym, niedotlenieniem lub urazami okołoporodowymi, dlatego często zamiast porodu naturalnego (siłami natury) często zalecane jest wykonanie cesarskiego cięcia.

Przyczyny ułożenia miednicowego

Zwykle ułożenie miednicowe wynika z jakiejś nieprawidłowości. Najczęściej dziecko ułożone jest pośladkowo, gdy poród odbywa się przed 35 tygodniem ciąży. Jest to znak, że niemowlę nie mogło jeszcze przyjąć prawidłowego ułożenia ciała. Ułożenie miednicowe dotyczy także bliźniąt i dzieci bardzo małych. Nieprawidłowemu ułożeniu dziecka sprzyja duża ilość wód płodowych oraz słabe mięśnie powłok brzusznych i macicy u matki. Ułożenie pośladkowe przyjmują także te maluchy, których mamy mają problemy z mięśniakami macicy, wrodzonymi wadami budowy macicy lub nieprawidłowo umieszczonym łożyskiem.

Ułożenie miednicowe zupełne i niezupełne

Niewłaściwie ułożone dziecko może być w pozycji miednicowej niezupełnej lub ułożeniu miednicowym zupełnym.

położenie miednicowe niezupełne – polega na tym, że dziecko w łonie matki ma nóżki zgięte w biodrach, ale kolana są wyprostowane. Nogi przylegają wzdłuż tułowia malucha.

położenie miednicowe zupełne – maluch zgina nogi w biodrach i w kolanach. Nóżki są przykurczone do brzucha.

Warunki porodu naturalnego przy ułożeniu miednicowym dziecka

Poród pośladkowy jest trudniejszy i bardziej męczący, dlatego do ewentualnej decyzji o porodzie siłami natury powinny być spełnione niektóre konieczne warunki. Stan zdrowia matki i dziecka musi być dobry. Nie powinna być to pierwsza ciąża kobiety. Dziecko ułożone pośladkowo nie powinno być większe od dziecka z poprzedniego porodu. Waga malucha mieści się pomiędzy 2,5 a 3,5 kg. Kobieta ma odpowiednio dużą miednicę. Z badań dopochwowych nie mogą wynikać żadne przeszkody do porodu naturalnego. Główka dziecka jest skierowana lub przegięta do przodu. Przyjęcia naturalnego porodu, w którym dziecko ułożone jest w pozycji miednicowej może podjąć się lekarz, który jest doświadczony w prowadzeniu takich przypadków. Zawsze powinna być zabezpieczona także możliwość natychmiastowego podania znieczulenia i rozwiązania porodu przed cesarskie cięcie. Decyzja o porodzie siłami natury jest zależna od konkretnego przypadku.