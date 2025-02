Jak potoczyły się losy Maxa i Eugene po "Love Never Lies"? Pierwsze odcinki programu pokazały, że kryzys przyszedł szybciej niż się tego mogli spodziewać. Mimo zdrady, do której jeden z nich dopuścił się przed kamerami, wciąż są razem?

Eugene zdradził Maxa w "Love Never Lies"

Nie tylko Kasia i Paweł wzbudzają duże emocje w "Love Never Lies". Do dramatycznych związkowych sytuacji dochodziło również w relacji Maxa i Eugene. Ten pierwszy nie ukrywał, że przeszkadza mu, że jego partner nie jest imprezowy, tymczasem Eugene tłumaczył, że szybko musiał stać się odpowiedzialny, by pomagać rodzinie.

Kiedy panowie zostali rozdzieleni na wille "pokus" i "obaw", Max doskonale bawił się z przypasowanym do niego singlem. Słowa i gesty, które Eugene usłyszał i zobaczył w przygotowanych dla niego materiałach, wystarczyły by się zawiódł na partnerze. Tuż przed zamianą willi, Eugene zdjął swój zaręczynowy pierścionek, co było dobitnym znakiem dla jego partnera, że między nimi koniec.

Max był zrozpaczony, gdy zdał sobie sprawę, że zranił Eugene'a i nie potrafił opanować łez przed kamerami. Z rozpaczy wdarł się do willi "obaw", by porozmawiać z partnerem, co jednocześnie było złamaniem podstawowej zasady programu. Z tego powodu zarówno Eugene jak i Max zostali wyrzuceni z programu. Tuż przed opuszczeniem wiili Eugene przyznał, że przez emocje, które zafundował mu Max, zdradził go z przypasowanym do niego singlem. Max jednak był gotów wybaczyć wszystko partnerowi. Czy tak się stało? Wielki finał trzeciego sezonu zapowiedziany został dopiero na 5 marca na serwisie Netflix.

Max i Eugene z "Love Never Lies" jednak razem po programie?

Fani nie szczędzą swoich opinii w sieci na temat związku uczestników. Jednak czy pomiędzy Maxem a Eugene z "Love Never Lies" wszystko skończone? Nowy wpis Maxa może wszystkim nieźle dać do myślenia. Na jego profilu na Tik Toku pojawia się mnóstwo wspólnych nagrać z chłopakiem, a także wymowny wpis skierowany do widzów "Love Never Lies":

Poznajcie całą historię, a dopiero potem piszcie cokolwiek. Nie spieszcie się z wyciąganiem wniosków i nie zagłębiajcie się tak bardzo w cudze relacje, jeśli nie znacie wszystkich szczegółów, tła wydarzeń i tego, co stało się potem. Poczekajcie, aż wszystkie odcinki się pojawią, poznajcie całą historię, a dopiero potem piszcie cokolwiek – bo możecie tego żałować. XO-XO, Your Max and Zhenya

Widzowie o związku Maxa i Eugene z "Love Never Lies"

Chociaż wielki finał "Love Never Lies" i reunion dopiero 5 marca, to wygląda na to, że Max już zdradził, jak potoczyły się jego losy po programie. Fani zareagowali na wpis, który opublikował w sieci:

Zdradziłeś go kilka razy XD wnioski wyciągnęły się same

Kochana ale on mnie też i chyba nawet w programie… - odpowiedział Max.

Inni komentowali:

Jak można wybaczać zdrady

Ludzie idą do reality show które skupia się na ich relacji i proszą, żeby jej nie oceniać XDD

Mam nadzieję, że wasza relacja po programie naprostowała się i jesteście ze sobą szczęśliwi i szczerzy

Dla mnie wy wygraliście

Na ten ostatni komentarz Max z "Love Never Lies" odpisał:

My wygraliśmy miłość

Taka aktywność Maxa nie spodobała się widzom "Love Never Lies":

Fajnie, że już zdradziliście reunion ogólnie

