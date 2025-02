Karolina Gilon, popularna prezenterka i modelka, nie owija w bawełnę – życie po porodzie nie jest tylko sielanką. Prowadząca "Love Island" wróciła niedawno na Instagrama i od tego momentu pokazuje kulisy macierzyństwa, opowiadając o trudnych momentach i otwarcie dzieląc się z fanami swoim doświadczeniami.

Karolina Gilon i jej partner Mateusz Świerczyński pod koniec stycznia 2025 roku zostali rodzicami. Prowadząca "Love Island" urodziła syna i radosną nowiną podzieliła się w social mediach. W swoim wpisie podkreśliła, że poród był dla niej najważniejszym i najbardziej emocjonującym momentem w życiu.

Kilka dni później Karolina Gilon pokusiła się również o opublikowanie nagrania z sali porodowej, pokazując kulisy tego niezwykłego wydarzenia. W szczerym wpisie wyznała, że oprócz wzruszenia towarzyszył jej także ogromny ból i strach.

Poród to bez wątpienia cud i wielkie szczęście, ale też ból, cierpienie, strach, czasami nawet panika(...)Wiem, ze teraz niektórzy pomyślą, że to zbyt intymne chwile na pokazywanie je światu, ale ja poczułam w tym swoja wewnętrzna misję i chęć krzyczenia światu jak bardzo jestem z siebie i z nas kobiet dumna.

Jej szczerość poruszyła fanów, którzy dziękowali jej za autentyczność i pokazanie prawdziwego oblicza macierzyństwa.

Karolina Gilon przed swoimi obserwatorami otwarcie mówi o połogu i pierwszych tygodniach z dzieckiem, nie ukrywając trudności, jakie wiążą się z tym okresem. W najnowszej relacji na Instagramie 35-latka przyznała, że jej organizm wciąż dochodzi do siebie po porodzie, a codzienność młodej mamy bywa wyczerpująca. Gilon otwarcie przyznała fanom, że jej pierwsze wyjścia z domu ograniczają się jedynie do wizyt lekarskich:

A ja właśnie do szpitala z cewką moczową. Tak od trzech dni mnie strasznie boli. Niestety moje pierwsze wyjścia z domu są tylko do lekarza. Przedwczoraj byłam u ginekologa. Teraz jadę jeszcze do lekarza, tam gdzie rodziłam. Takie to są uroki połogu

- nie obwijała w bawełnę prezenterka.