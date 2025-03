"Rolnik szuka żony" to program, który połączył wiele par, a historia Małgorzaty Borysewicz jest tego najlepszym dowodem. W czwartej edycji poznała Pawła, a ich uczucie szybko przerodziło się w trwały związek. Dziś tworzą szczęśliwą rodzinę i wychowują trójkę dzieci - Rysia, Blankę i Filipa. To własnie niedawno ich życie zmieniło się po raz kolejny, kiedy na świecie pojawiło się ich trzecie dziecko. Po kilku dniach od porodu Małgorzata odezwała się do fanów, dzieląc się pierwszymi wrażeniami z nowej rzeczywistości.

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony", kilka dni po porodzie,postanowiła odezwać się do swoich fanów i podzielić się pierwszymi wrażeniami z nowego etapu życia. W emocjonalnym nagraniu podziękowała za ogrom wsparcia, ciepłych słów i życzeń, które otrzymała po narodzinach syna Filipa.

Borysewicz opowiedziała również o swojej codzienności po powrocie do domu.

Ogólnie wszyscy się przygryzamy, jeśli chodzi o organizację czasu, ale jakoś to tak dzisiaj wyszło w miarę organizacyjnie. I zdążyliśmy się dniu szykować i do przedszkola ogarnąć. I myślę, że w ogóle dzieci jakoś tak jak były przez ostatni czas z tatą w domu, to zrobiły się bardziej samodzielne. Tak więc no cóż, jakoś tutaj się organizuję. No obiad póki co wbijamy się do mojej mamy. Mama dba o to, żebyśmy nie byli głodni.

- zdradziła.