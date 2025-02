Karolina Gilon, znana prezenterka telewizyjna i modelka, po kilkutygodniowej przerwie zdecydowała się wrócić na Instagram i nie kryje wzruszenia. Gwiazda Polsatu po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowała się swoim fanom jako "mamuśka" i od razu poinformowała, że jest mnóstwo tematów, które chce poruszyć. Na początek pokazała, w jakiej jest formie.

Karolina Gilon wróciła na Instagram po porodzie

Karolina Gilon 31 stycznia 2025 roku powitała na świecie swojego pierwszego syna. Ojcem dziecka jest Mateusz Świerczyński, uczestnik siódmej edycji programu "Love Island. Wyspa miłości", który Gilon prowadzi.

Po narodzinach syna, Karolina Gilon podzieliła się z fanami wzruszającym nagraniem z sali porodowej, ukazującym emocje towarzyszące temu wyjątkowemu momentowi. W opisie podkreśliła, że poród to nie tylko cud i wielkie szczęście, ale także ból, cierpienie, strach i czasami panika. Jej decyzja o upublicznieniu tak intymnego materiału wywołała mieszane reakcje wśród internautów, a sama gwiazda Polsatu tak wytłumaczyła swoją decyzję.

Wiem, ze teraz niektórzy pomyślą, że to zbyt intymne chwile na pokazywanie je światu, ale ja poczułam w tym swoją wewnętrzną misję i chęć krzyczenia światu jak bardzo jestem z siebie i z nas kobiet dumna - uzasadniła Karolina Gilon.

Karolina Gilon po raz pierwszy pokazała figurę po narodzinach synka

Po dwóch tygodniach od narodzin synka Karolina Gilon oficjalnie wróciła do mediów społecznościowych i podzieliła się ze swoimi obserwatorami wzruszającym nagraniem. Gwiazda Polsatu przywitała się z fanami po dłuższej przerwie i nie ukrywa, że ma do poruszenia mnóstwo tematów. Na starcie Karolina Gilon zaprezentowała swoją figurę po porodzie i wyznała otwarcie:

Tak prezentuję się jako mamuśka. powiedziała na wstępie Karolina Gilon.

Po tym, jak Karolina Gilon pokazała swoją figurę z każdej strony, przyznała, że wygląda naprawdę dobrze i jest zadowolona ze swojej formy po porodzie.

Słuchajcie, naprawdę nie jest źle przyznała otwarcie.

Trzeba przyznać, że prowadząca "Love Island" wygląda naprawdę świetnie i macierzyństwo jej służy. Sami spójrzcie!

Związek Karoliny Gilon i Mateusza Świerczyńskiego

Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński oficjalnie potwierdzili swój związek w 2024 roku. Od tego czasu chętnie dzielili się z fanami m.in. informacjami o ciąży i przygotowaniach do roli rodziców. Po narodzinach ich pociechy dla młodych rodziców napłynęło mnóstwo gratulacji z różnych stron, a fani z niecierpliwością czekają na kolejne wieści dotyczące nowego członka rodziny. Wygląda na to, że synek Karoliny Gilon od czasu do czasu będzie gościł na jej instagramowym koncie.

Para nie ujawniła jeszcze imienia swojego syna, ale jakiś czas temu prowadząca "Love Island" przyznała, że chłopiec będzie nosił podwójne nazwisko:

Myślę, że tak jest fair. Będzie dwuczłonowe nazwisko: Gilon-Świerczyński. To wyszło w rozmowie, że nazwisko Gilon jest nazwiskiem, które niestety ma tylko moja rodzina w Polsce. Jak nie wezmę spraw w swoje ręce i nie przedłużę rodu, to nikt tego nie zrobi. Mój brat ma już prawie 40 lat i nie doczekałam się od niego dziecka. mówiła Karolina Gilon w rozmowie z Pomponikiem.

