Jeśli tylko pogoda dopisuje, warto spędzać majówkę w aktywny sposób, uprawiając sport, piesze wędrówki lub jazdę na rowerze. Popularne miejscowości turystyczne w całej Polsce często mają przygotowane gotowe trasy i szlaki. Na wszelki wypadek lepiej wybrać się w miejsce, w którym znajdzie się rozrywkę także podczas deszczu. Pogoda w maju, szczególnie na początku, bywa kapryśna.

Majówka na Mazurach

Majówka na Mazurach to opcja dla osób, które chcą po prostu wypocząć w ciszy i spokoju. Za stolicę Mazur uważa się Mikołajki, które od dawna są Mekką amatorów żeglarstwa i innych sportów wodnych. Innym z najbardziej znanych mazurskich miast jest Giżycko, nieopodal którego jest duże jezioro Niegocin. Właśnie przez nie wiedzie kajakowy Szlak Galindów, będący najkrótszym połączeniem z Jeziora Śniardwy do Giżycka. Oprócz sportów wodnych można także jeździć konno, uprawiać turystykę rowerową lub po prostu spacerować po okolicznych lasach.

Majówka nad morzem

Chociaż maj to jeszcze nie pora na to, by pływać w morzu, to amatorzy kąpieli słonecznych mogą już rozpocząć sezon. Jednak majówka nad Morzem Bałtyckim nie musi ograniczać się do leżenia na plaży. Żegluga Gdańska wprowadziła tramwaje wodne, dzięki którym można pływać z Helu do Gdańska, Sopotu i Gdyni i zwiedzać także tamte miejscowości. Majówkę nad morzem można połączyć z wycieczką zagraniczną. Z Gdyni można się też wybrać na rejs do Bałtyjska, który leży już na terenie Rosji w obwodzie kaliningradzkim. Z kolei z Gdańska odpływają promy do szwedzkiego Nynäshamn, skąd co 30 minut odjeżdża pociąg do Sztokholmu. Wiele nadmorskich miejscowości ma do zaoferowania turystom także ciekawe zabytki, muzea i punkty widokowe na latarniach morskich.

Majówka w górach

Amatorzy wycieczek w góry dzielą się na wielbicieli Tatr i Bieszczad.

Zakopane, czyli stolica polskich Tatr, sama w sobie jest pięknym miastem. Jest także punktem wyjściowym do pieszych szlaków turystycznych, które prowadzą m.in. na Gubałówkę, Kasprowy Wierch, Rysy czy Giewont. Nawet niezmotoryzowane osoby nie będą miały problemu z tym, żeby dostać się do sąsiednich miejscowości – komunikacja jest bardzo dobrze zorganizowana. Majówka w Tatrach to opcja dla osób aktywnych, ale i miłośników historii, bo w Zakopanem jest mnóstwo wspaniałych zabytków – cmentarzy, kościołów i innych.

Bieszczady są zdecydowanie bardziej zacisznym miejscem. Jednym z najbardziej znanych i najpopularniejszych bieszczadzkich tras jest szlak prowadzący na Połoninę Wetlińską. Bardzo dobrą bazą wypadową dla amatorów turystyki pieszej są Ustrzyki Górne, z których można wybrać się na wędrówkę w kierunku takich szczytów, jak Połonina Caryńska, Tarnica czy Wielka Rawka. Majówka w Bieszczadach to raczej propozycja dla osób, które z mapą w ręku lubią same planować swój czas i aktywność.

Majówka kinomaniaka

Spędzenie wolnego weekendu w Warszawie, Katowicach lub innym mieście może być równie atrakcyjne. Wszystko zależy od upodobań. Miłośnicy filmu mogą w maju wybrać się na festiwale filmowe, np.:

Festiwal Filmów Kultowych w Katowicach – odbywający się w połowie maja;

Tarnowska Nagroda Filmowa w Tarnowie – festiwal organizowany na przełomie kwietnia i maja;

Kino na granicy w Cieszynie – odbywający się w okolicach weekendu majowego;

Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA – ma charakter objazdowy i trwający zwykle do połowy maja.

Imprez tego typu jest jednak o wiele więcej, a koniec kwietnia i początek maja to czas, gdy rozpoczyna się na nie sezon. Również w mniejszych miejscowościach często są organizowane małe kina plenerowe. Zostając na majówkę w mieście, warto sprawdzić na regionalnym portalu informacyjnym, co ciekawego będzie się działo w tym czasie.