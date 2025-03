Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz idą jak burza w "Tańcu z Gwiazdami". W czwartym odcinku show Polsatu taneczna para znów dała z siebie wszystko i oczarowali swoim występem. Jurorzy i publiczność aż wstali z miejsc. Posypały się cztery dziesiątki, a fani programu nie ukrywają zachwytu.

Tydzień temu intymny występ Kaczorowskiej i Gurłacza w "Tańcu z Gwiazdami" oczarował wszystkich. Para rozgrzała wówczas parkiet do czerwoności i zdobyła cztery dziesiątki od jurorów. Nie inaczej było również dzisiaj! Jurorzy po występie Agnieszki Kaczorowskiej, Filipa Gurłacza i ojca aktora wstali z miejsc, a później ocenili ich taniec na czterdzieści punktów.

To było coś fenomenalnego, to jeden z najlepszych numerów, które widziałem w tym programie. To była historia opowiedziana tańcem i to było coś niesamowitego. Zrobiliście to fenomenalnie. To było coś rewelacyjnego

mówił Rafał Maserak.