Ruszył szósty odcinek "Tańca z Gwiazdami". Dziś wieczorem uczestnicy tańczą do wielkich hitów Disneya. Maria Jeleniewska razem z Jackiem Jeschke zaprezentowali walca do piosenki z uwielbianej przez wszystkich bajki "Mała syrenka". Popularna influencerka zachwyciła swoim występem.

Maria Jeleniewska ma szansę wygrać szesnastą edycję "Tańca z Gwiazdami"? Influencerka świetnie radzi sobie na parkiecie i coraz częściej otrzymuje najwyższą punktację od jurorów. Tydzień temu, Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke otrzymali cztery dziesiątki za fenomenalne tango, a dwa tygodnie temu taką samą notę usłyszeli za wspólny taniec z mamą infuencerki. Dziś Maria Jeleniewska znów robiła bank! Razem ze swoim tanecznym partnerem zaprezentowali walca.

To, co zrobiliście razem było majstersztykiem. Pięknie w ramie byłaś ustawiona

To, co zrobiliście razem było majstersztykiem. Pięknie w ramie byłaś ustawiona

To, co razem robicie i jak szerokie są ramiona twojego partnera i jak ty pięknie się w nich gubisz to jest fascynujące

To, co razem robicie i jak szerokie są ramiona twojego partnera i jak ty pięknie się w nich gubisz to jest fascynujące

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke zachwycili nie tylko jurorów, ale również widzów "Tańca z Gwiazdami". Pod nagraniem z fragmentem ich występu od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy.