Monika Tumińska, twórczyni bloga Hair by M, która na stałe współpracuje z magazynem "Flesz. Gwiazdy i Styl" przygotowała dla was tym razem instruktaż na włosy zaczesane do góry. Ta fryzura doskonale sprawdzi się na co dzień. Zatem do dzieła!

Fryzura krok po kroku: włosy zaczesane do góry

Nakręć włosy na grubą lokówkę, Mocno natapiruj włosy na czubku głowy, Włosy po bokach twarzy zaczesz do tyłu, wygładź i zepnij wsuwkami, Grzebieniem podnieś i ułóż natapirowane włosy, Końcówki włosów lekko ugnieć palcami. Całość utrwal lakierem do włosów, I gotowe!

