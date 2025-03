Tomasz Jakubiak, znany kucharz i osobowość telewizyjna, od wielu miesięcy walczy z podstępnym nowotworem. Na szczęście w tym czasie otrzymuje ogromne wsparcie od swoich przyjaciół, fanów, a jak się właśnie okazało, również od marki GastroPaczka. Na swoim Instagramie podzielił się poruszającym wpisem, w którym podkreślił, jak ważna jest dla niego solidarność, jaką okazują mu bliscy.

Tomasz Jakubiak poruszony wsparciem przyjaciół

Na zdjęciu opublikowanym przez Jakubiaka widać grupę osób trzymających tabliczki z hasłem „Trzymaj się Tomek” oraz jego wizerunek, co jest symbolem wsparcia dla niego w trudnym czasie.

Wspomniał również, że choć obecnie jest na „zdrowotnym urlopie”, to czuje ogromne wsparcie ze strony swoich bliskich i społeczności.

Wyjątkowa akcja dla Tomka Jakubiaka

Marka GastroPaczka, z którą Tomasz Jakubiak współpracuje od lat, postanowiła aktywnie włączyć się w pomoc. W dniach 17-18 marca zorganizowano specjalną akcję – klienci zamawiający catering dietetyczny z kodem zniżkowym otrzymują rabat, a jednocześnie część dochodu z tych zamówień zostanie przekazana na wsparcie leczenia Jakubiaka.

Z góry dziękuję – za każde zamówienie, każde dobre słowo i to, że jesteście tu ze mną. Jestem dumny, że jestem częścią tej paczki

Post Tomasza Jakubiaka na Instagramie wywołał ogromne poruszenie. W komentarzach pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i wyrazów wsparcia. Fani, znajomi i osoby ze świata gastronomii nie kryją wzruszenia i trzymają kciuki za jego szybki powrót do zdrowia.

Historia Tomka Jakubiaka poruszyła całą Polskę

​Tomasz Jakubiak, znany kucharz i osobowość telewizyjna, zmaga się z rzadkim i trudnym do wyleczenia nowotworem. Diagnozę usłyszał kilka miesięcy temu, kiedy to bóle brzucha skłoniły go do przeprowadzenia badań. Choroba znacząco wpłynęła na jego codzienne życie. Jakubiak przyznał, że w najtrudniejszych momentach nie był w stanie przejść z łazienki do sypialni. Znaczna utrata wagi była jednym z widocznych efektów choroby.

W obliczu postępującej choroby, Jakubiak zdecydował się na leczenie w specjalistycznej klinice w Izraelu, gdzie poddawany był nowoczesnej terapii genetycznej. Na początku roku wrócił do Polski. Mimo trudności, nie poddaje się i stara się zachować aktywność, podkreślając, że wsparcie bliskich i przyjaciół jest dla niego nieocenione.

Społeczność gastronomiczna oraz fani zorganizowali liczne akcje charytatywne, aby wesprzeć jego leczenie. Dzięki zbiórkom udało się zgromadzić znaczące środki na pokrycie kosztów terapii. Jakubiak pozostaje wdzięczny za okazaną pomoc i nie traci nadziei na powrót do zdrowia.

