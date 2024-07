Najpopularniejszym pomysłem na ferie z dzieckiem są góry. W internecie jest wiele ofert atrakcji dla całej rodziny w takich miastach, jak Zakopane czy Krynica Górska. Można tam nauczyć się jeździć na nartach lub wjechać kolejką linową na Kasprowy Wierch. Ciekawym pomysłem jest też wyjazd nad morze, gdzie można szusować na nartach biegowych wzdłuż wybrzeża. Dobrym rozwiązaniem jest też wyjazd do ciepłych krajów.

Reklama

Zimowy wyjazd z dzieckiem jest okazją do przeżycia wyjątkowych, wspólnych chwil. Aby jednak była to udana podróż, należy wybrać ciekawą ofertę, która spełni potrzeby rodzica oraz pociechy.

Wyjazd z dzieckiem w góry

Najbardziej oczywistym kierunkiem wyjazdu w zimę są góry. W internecie jest ogromna liczba ofert górskich noclegów, które są w pobliżu wyciągu narciarskiego. Narty są dla dzieci najlepszą formą rozrywki w czasie zimy. Ważne jest dostosowanie warunków jazdy dla najmłodszych oraz zapewnienie im atrakcji. Pobyt w Zakopanem umożliwia wjazd kolejką na Kasprowy Wierch i spróbowanie prawdziwego oscypka na Krupówkach. Miasto jest też bogate w atrakcje dla dzieci, np. lodowiska, aqua park oraz przedszkola narciarskie. Te ostatnie przygotowują niedoświadczonych do jazdy na nartach. Dodatkową atrakcją w górach jest przejażdżka kuligiem z pochodniami. Warto też zwrócić uwagę na zagraniczne oferty górskich wycieczek. Najtańszą, a zarazem niezwykle ciekawą ofertą jest Poprad – słowacka miejscowość tuż za polską granicą. Są tam wyjątkowo dobre warunki narciarskie oraz liczne atrakcje dla dzieci, jak park linowy oraz ZOO.

Zimowe ferie nad morzem? Czemu nie!

Ciekawym kierunkiem na zimowy wyjazd z dzieckiem jest polskie morze. Morenowe ukształtowanie Pomorza umożliwia długie zjazdy na nartach w pięknych okolicach. Ponadto stoki nadmorskie są dużo niższe niż górskie, co sprzyja nauce jazdy. Najlepszym do tego miejscem jest Łysa Góra w Sopocie oraz okolice Szymbarku. Wyjazd w zimę nad morze jest też świetnym pomysłem dla zwolenników narciarstwa biegowego, ponieważ daje możliwość szusowania wzdłuż wybrzeża. Na Bałtyku powstają zimowe zatoczki, które tworzą naturalne lodowisko. Dodatkową atrakcją jest spacer po oblodzonej plaży.

Zobacz także

Wyjazd do ciepłych krajów

Gdy dziecko ma już dość śniegu i zimy, warto rozważyć wyjazd do ciepłych krajów. Bardzo atrakcyjną ofertę rodzinną przedstawia Teneryfa oraz Wyspy Kanaryjskie. Można tam uprawiać sporty wodne na świeżym powietrzu lub po prostu odpoczywać na pięknej plaży. Ciekawą propozycją na zimowy wyjazd może być też Egipt. Wycieczki poza sezonem są tam niezwykle tanie. W zimę temperatura wynosi około 22 st. C, co daje idealne warunki do relaksu. Poza tym, w ofercie są liczne atrakcje dla dzieci. Można przejechać się na wielbłądzie, odbyć rejs w szklanej łodzi oraz przeżyć zabawne chwile w parku rozrywki.

Jak przygotować się do wyjazdu zimowego z dzieckiem?

Wybierając nocleg w górach, należy wybrać miejsce w pobliżu apteki i ośrodka zdrowia. Ważny jest też dobry zasięg telefonu komórkowego, ponieważ w górach znajdują się miejsca bez łączności. Ponadto należy wybrać miejsce bez hałaśliwych miejsc jak dyskoteki. Dobrze też kiedy nocleg ma oddzielną łazienkę. Jeśli wyrusza się z bardzo małym dzieckiem, należy upewnić się czy w wybranym obiekcie dostaniemy: wanienkę, krzesełko do karmienia, łóżeczko, nocnik lub ewentualnie wziąć te przedmioty ze sobą. Przyda się też podgrzewacz do butelek.

Na wyjazd w góry konieczne jest również zabranie kremu z filtrem UV, ponieważ śnieg zwiększa moc promieni słonecznych. Warto też wziąć jak najwięcej ubranek na zmianę. Konieczny jest kombinezon, polar, grube skarpety oraz buty na dobrej podeszwie.