Wymiana wszystkich prowadzących "Pytania na śniadanie" odbiła się ogromnym skandalem, a wielu widzów wciąż nie może przekonać się do nowych gospodarzy. Jak się okazuje, ci niebawem powitają na antenie TVP kolejnych, a będzie ich aż czwórka. Beata Tadla i Tomasz Tylicki poinformowali o wszystkim w najnowszym wydaniu formatu!

Z początkiem roku w "Pytaniu na śniadanie" zaszły istne roszady i w jednej chwili zwolniono wszystkich prowadzących. Na ich miejscu sukcesywnie zaczęli pojawiać się nowi, a obecnie w formacie możemy oglądać następujące duety:

To właśnie ostatnia z par poprowadziła niedzielne wydanie "PnŚ". W trakcie odcinka Tadla i Tylicki ogłosili nazwiska nowych prowadzących, których już niebawem będziemy mogli oglądać na ekranie! Wbrew pozorom nie są to wcale znane nazwiska!

Cała czwórka została wyłoniona w trakcie akcji, którą mogliśmy obserwować przez ostatnie tygodnie - "Włącz się! Zmieniajmy się razem". Telewizja Polska zdecydowała się postawić na nowe nazwiska, dlatego zachęcono Polaków do wysłania swoich zgłoszeń na posadę prowadzących w różnych kategoriach. Zainteresowanie było niemałe, a stacja otrzymać miała ich aż 2 tysiące!

Ostatecznie wyłoniono zaledwie czwórkę i dziś Beata Tadla oficjalnie ogłosiła, że nowymi prowadzącymi w TVP zostaną:

O samej rekrutacji wypowiedziała się już Marta Kubala. Zdradziła, że wyglądało to zupełnie inaczej, niż można by się spodziewać, bowiem kandydaci otrzymali aż sześć zadań!