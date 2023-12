Gwiazdy spędzają święta na różne sposoby. Jedni nie wyobrażają sobie Bożego Narodzenia poza rodzinnym domem, bez rodzinnych potraw, kolędowania i choinki. Drudzy nie mogą się doczekać, żeby pod koniec grudnia wylecieć z Polski do cieplejszych miejsc. W tym roku Małgorzata Rozenek z całą rodziną postanowiła uciec na urlop zaraz po Wigilii. Dawna prowadząca „Dzień dobry TVN” nad ranem pochwaliła się relacjami z lotniska. Te wywołały się gorącą dyskusję. Święta bez kontrowersji w komentarzach to nie święta?

Dopiero co Małgorzata Rozenek świętowała z rodziną Wigilię. Jednak już w poniedziałek nad randem dawna prowadząca „Dzień dobry TVN” opublikowała w mediach społecznościowych relację z lotniska. Perfekcyjna pani domu razem z mężem i dziećmi wybrała się najprawdopodobniej do Dubaju. Gwiazd zmieniły swetry na zdecydowanie cieńsze ubrania.

Internauci jednak zwrócili uwagę przede wszystkim na Henia, a raczej jego… wózek. W komentarzach wybuchła burza. Fani Małgorzaty Rozenek rozpoczęli dyskusję na temat tego, czy syn prezenterki i eksperta sportowego powinien nadal w nim jeździć.

Gorące dyskusje pod wpisami Małgorzaty Rozenek to nic nowego. Najwyraźniej internauci nie zamierzają rezygnować z tej tradycji także w święta. Znalazły się osoby, które stanęły w obronie dawnej prowadzącej „Dzień dobry TVN”.

To straszne. Dziecko w wózku? Wózek dla dziecka? Kto to słyszał.

