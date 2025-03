Paweł i Kasia, małżeństwo z 8-letnim stażem, byli jedną z najbardziej kontrowersyjnych par trzeciego sezonu programu Love Never Lies: Polska. Ich relacja została wystawiona na ciężką próbę, gdy ujawniono zdrady Pawła – w tym kontakty seksualne z innymi mężczyznami zarówno przed, jak i w trakcie małżeństwa. Mimo że w finałowym odcinku postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę, podczas odcinka Reunion ogłosili decyzję o rozwodzie.

Nowy sezon "Love Never Lies: Polska" ponownie przyciągnął rzesze fanów. Paweł i Kasia oficjalnie ogłosili rozstanie, jednak teraz pojawiły się spekulacje, czy faktycznie do niego dojdzie. Wszystko za sprawą nagrania, które pojawiło się w sieci i wywołało spore zamieszanie.

Paweł wybrał się na urlop w góry wraz ze znajomymi z programu. Ku zaskoczeniu wielu, w tym samym miejscu pojawiła się także Kasia. Na nagraniu widać, że wszyscy świetnie się bawią – nie zabrakło śmiechu, relaksu w jacuzzi i luźnej atmosfery.

Przed pojawieniem się nagrań z wyjazdu w sieci opublikowane zostało oświadczenie. Paweł postanowił skierować kilka słów do swoich obserwatorów. W długim wpisie podsumował lata spędzone z Kasią i zdradził, że obecnie pozostają w przyjacielskich stosunkach.

Udział w programie 'Love Never Lies' był dla mnie zarówno doświadczeniem, jak i lekcją (...). Nie ukrywam, że do programu szliśmy już z rozpadem małżeństwa, chcąc jeszcze raz odbudować naszą relację i przeżyć ostatnią wspólną przygodę. Być może naiwnie wierzyłem, że uda nam się odnaleźć drogę do siebie, ale rzeczywistość pokazała, że pewnych rzeczy nie da się cofnąć ani naprawić. Jest mi naprawdę przykro i ciężko, z tym że postawiłem Kasię w tak trudnej sytuacji. Wiem, że ją zawiodłem i sprawiłem jej ból, co nigdy nie było moją intencją. Gdybym mógł cofnąć czas, wiele rzeczy zrobiłbym inaczej.

- napisał na wstępie Paweł.