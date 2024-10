Maciej Zakościelny dał czadu w "Tańcu z Gwiazdami", a Iwona Pavlović nie potrafił ukryć emocji po jego występie. W siódmym odcinku wielkiego hitu Polsatu wszystkie pary zaprezentowały po dwa tańce i to właśnie drugi występ Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej oczarował wszystkich. Jurorzy byli zgodni i ocenili ich na cztery "10".

Tydzień temu z "Tańcem z Gwiazdami" pożegnały się aż dwie pary: Anna Maria Sieklucka i Michał Kassin oraz Filip Lato i Julia Suryś. Dziś na parkiecie zaprezentowało się sześć par, które dały z siebie wszystko żeby oczarować jurorów i widzów. Vanessa Aleksander znowu zachwyciła w "Tańcu z Gwiazdami" i otrzymała najwyższe noty, ale nie tylko oni usłyszeli od jurorów cztery "10". Maciej Zakościelny i Sara Janicka za sambę otrzymali 33 punkty, ale gdy zaprezentowali taniec współczesny wszyscy zbierali szczęki z podłogi. Iwona Pavlović nie ukrywała, że taniec Macieja Zakościelnego i Sara Janicka mocno ją wzruszył.

Rzeczywiście miałam łzy w oczach... Wiesz co, ja nie wiem, co tak naprawdę się tutaj wydarzy bo ja wiem, że ty nie umiesz tańczyć, nie możesz umieć tańczyć tańcząc miesiąc czy półtora miesiąca, natomiast wychodzisz na ten parkiet i z Sarą tworzysz coś tak unikatowego, tak niepowtarzalnego, jest to perła tej edycji, jest to coś... to jest spektakl, ale coś co w ogóle wyszło poza wszystkie ramy

mówiła jurorka.