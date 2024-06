Doda wyjechała z Polski na urlop. Ci, co myślą, że wybrała luksusowe wakacje mogą się nieźle zdziwić. Wokalistka postanowiła nocować w kamperze i spędzać czas aktywnie na wolnym powietrzu. Wraz ze sobą zabrała swojego małego czworonożnego przyjaciela Wolfiego. Właśnie pokazała zdjęcia z wyjazdu, a fani nie szczędzą jej komplementów. Jednak tym razem nie chodzi o to, co chwali się na standardowych zdjęciach z wakacji.

Doda zachwyciła zdjęciami z urlopu. Fani docenili ważny szczegół

Ostatnie miesiące w jej życiu były naprawdę intensywne. Zanim Doda zdecydowała się zwolnić nieco swoją karierę spełniła całkiem sporo marzeń. O swoich planach Doda mówiła: "Będę mogła spokojnie już odpocząć". I właśnie je realizuje. Tym razem wokalistka postanowiła wybrać się na urlop kamperem. Godziny w trasie jednak zostały wynagrodzone przepięknymi widokami na miejscu.

Doda spędza czas na świeżym powietrzu i jest bardzo aktywna. W sieci zdecydowała się zrelacjonować swoje wycieczki rowerem elektrycznym. Chociaż pogoda nie rozpieszcza, nie traci dobrego humoru:

Kochani jest pogoda, od razu wyglądam młodziej.

Po chwili dodając:

Za szybko się cieszyłam

Instagram @dodaqueen

Doda opublikowała kilka zdjęć, na których nie tylko ona jest główną gwiazdą. Wokalistka postanowiła sfotografować się ze swoim pieskiem oraz małymi krówkami. Fani są rozczuleni tym widokiem i doceniają podejście Dody do zwierząt:

Zobacz także

Zwierzęciara czyli miłośniczka zwierzątek, cudownie Doda tak trzymaj Misia

Tu sprawdza się stwierdzenie - ''Człowieka poznasz po tym jak traktuje zwierzęta'', a niewątpliwie jesteś osobą z dużą wrażliwością i empatią i wierzę, że znajdą się jeszcze tacy ludzie, lub choćby jedna tylko osoba, która tylko i wyłącznie będzie tak na Ciebie patrzeć bez tej całej ''otoczki'' (nie wątpię, że takie osoby istnieją) ,ale mam na myśli taką ''podporę'', która na równi z rodzicami będzie w najgorszym momencie obecna namacalnie, nie oczekując wdzięczności, a po prostu - taka lojalność na milion procent i serce na dłoni.

Za te Twoje podejście i miłość do zwierząt, po prostu Cię uwielbiam

Instagram @dodaqueen

Fani zwrócili również uwagę na to, że Doda zadbała nie tylko o swoją osłonę od deszczu i wiatru, ale również o to, by jej psiakowi nie było zimno:

On jest taki uroczy w tej kurteczce, no słodziak.

Przepięknie, zwierzątka zawsze będę najważniejsze dla ludzi a WOLFIE to ma jak w raju! KOLEDZY MOGĄ MU POZAZDROŚCIĆ!

Jeju, jaką kurteczkę ma Wolfie. Mały podróżnik. Cudownie się patrzy na to, jaką ma super właścicielkę, która o niego tak dba

Instagram @dodaqueen