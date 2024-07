Buty trekkingowe pozwolą ci ochronić stopy przed zranieniami, odmrożeniami oraz wodą. Ułatwią maszerowanie po górach, skałach, błocie czy ziemi. Zapobiegną urazom kostek i nóg oraz utrzymają ciało w odpowiedniej pozycji.

Jeśli wybierasz się w góry lub na dłuższą wyprawę pieszą, koniecznie zaopatrz się w specjalne buty trekkingowe. Są dużo lepsze, niż inne obuwie, gdyż mają grubą podeszwę, odpowiednią dla stopy budowę oraz materiał. Dzięki nim poczujesz komfort wędrowania, gdyż zapobiegają otarciom i wychłodzeniu.

Rodzaje butów trekkingowych

Zanim kupisz buty trekkingowe, zdecyduj, gdzie i kiedy najczęściej będziesz w nich chodzić. Do wyboru masz różne wysokości, grubości i właściwości. Inne obuwie będzie ci potrzebne latem, a inne zimą, na śnieg. Zastanów się także, czy zamierzasz wędrować po wysokich górach, czy po niższych pasmach i nizinach. Warto również zmierzyć szerokość swojej stopy, by dobrać idealny rozmiar. Na rynku mamy kilka rodzajów butów trekkingowych:

All Terrain – są lekkie i nadają się do codziennych wędrówek po mieście, parku oraz lesie. Można w nich biegać i uprawiać nordic-walking. Sięgają do kostek i są zbudowane z materiałów sztucznych oraz skóry. Są przewiewne.

– są lekkie i nadają się do codziennych wędrówek po mieście, parku oraz lesie. Można w nich biegać i uprawiać nordic-walking. Sięgają do kostek i są zbudowane z materiałów sztucznych oraz skóry. Są przewiewne. Hiking – w odróżnieniu od pierwszego typu, posiadają wyższą cholewkę i grubszą podeszwę. Osłaniają całą kostkę, dzięki czemu nadają się na krótkie wycieczki w niskie góry. Pozwalają stopie oddychać i stabilizują ją.

– w odróżnieniu od pierwszego typu, posiadają wyższą cholewkę i grubszą podeszwę. Osłaniają całą kostkę, dzięki czemu nadają się na krótkie wycieczki w niskie góry. Pozwalają stopie oddychać i stabilizują ją. Trekking – najmocniejsze, najgrubsze i najwyższe buty trekkingowe. Są idealne na długie górskie wyprawy, także te ekstremalne. Sprawdzą się w wysokich i niskich temperaturach, na skałach, błocie oraz śniegu. Są wodoodporne.

Jak dobrać buty trekkingowe

Jeśli już wiesz, jakiego typu butów potrzebujesz, dobierz odpowiedni model dla siebie. Warto osobiście udać się do sklepu sportowego lub salonu obuwniczego, gdyż zakupy przez Internet nie zawsze są trafione. Sprzedawca pomoże wybrać ci właściwy rozmiar, zarówno w zakresie długości, jak i szerokości stopy. Będziesz miał również możliwość przymierzenia kilku rodzajów butów i przejścia w nich po sklepie dzięki czemu wybierzesz najwygodniejsze. Zwróć też uwagę na materiał, z którego jest wykonany produkt. Mogą być to skóra, nubuk lub sztuczne materiały. Przygotuj się na wydatek kilkuset złotych, gdyż dobrej jakości buty trekkingowe potrafią tyle kosztować. Obuwie poniżej stu złotych nie przyniesie oczekiwanego komfortu i szybko się zniszczy.

Pielęgnacja butów trekkingowych

Buty trekkingowe posłużą ci przez lata, jeśli będziesz odpowiednio o nie dbać. Podstawą konserwacji jest regularne oczyszczanie. Nie susz obuwia przy źródle ciepła, np. kaloryferze, ognisku czy piecyku, gdyż może to doprowadzić do deformacji. Buty przechowuj w prawidłach, by nie straciły swojej formy, a w razie potrzeby czyść wilgotną ściereczką albo miękką szczotką. Aerozole, woski i płyny stosuj tylko według zaleceń producenta i używaj do konkretnych powierzchni, np. syntetycznych czy skórzanych. Butów trekkingowych nie powinno się prać w pralce ani przy użyciu detergentów. Jeśli w butach pojawią się dziury lub przetarcia, należy je wyrzucić i kupić nowe.