Pierwszy odcinek 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" dostarczył widzom niezapomnianych emocji. Na parkiecie zaprezentowały się nowe gwiazdy, a wśród nich aktor Michał Barczak i jego partnerka Magda Tarnowska. Ich widowiskowy występ oczarował jury i publiczność, zdobywając najwyższą notę wieczoru!

W pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" para numer 10 zatańczyła paso doble, prezentując niezwykłą precyzję i emocjonalne zaangażowanie. Od pierwszych taktów muzyki Michał Barczak wykazał się znakomitym wyczuciem rytmu i teatralnym wyrazem, co nie dziwi, biorąc pod uwagę jego aktorskie doświadczenie. Magda Tarnowska, debiutująca w roli profesjonalnej tancerki w programie, udowodniła, że jest doskonałą partnerką i mentorką dla swojego ucznia.

Ja się zakochałam w tym twoim tańcu! (...) To był pierwszy taniec, przy którym miałam ciarki. Brawo

Razem 40 punktów.

Nie tylko jurorzy zachwycili się występem pary numer 10. Fani nie mają wątpliwości, że Michał Barczak jest faworytem w "Tańcu z Gwiazdami". Zdarzył się nawet porównania aktora do Vanessy, która wygrała poprzedni sezon tanecznego show.