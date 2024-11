Tuż przed półfinałem jury "Tańca z gwiazdami" zwraca uwagę na każdy szczegół, by tylko najlepsi trafili do finału. Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz to jedna z najmocniejszych par tej edycji, a jury nie może przestać się zachwycać talentem aktorki. W dzisiejszym odcinku para zatańczyła ze specjalnym gościem, którym był Maciej Musiał - to było wyjątkowe widowisko.

Vanessa Aleksander zachwyciła w "Tańcu z gwiazdami"

Tydzień temu z "Tańcem z gwiazdami" pożegnał się Rafał Zawierucha i Daria Syta. Z odcinka na odcinek walka o Kryształową Kulę jest coraz bardziej zawzięta, a gwiazdy i tancerze nie dają za wygraną. W minioną niedziele Maciej Zakościelny w "TzG" doprowadził Iwonę Pavlović do łez, co zdarza się bardzo rzadko. W tym tygodniu pary walczą o pół finał, a na parkiecie zatańczą razem ze specjalnymi gośćmi. W dzisiejszym odcinku Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, którzy są jedną z najmocniejszych par w tej edycji, zatańczyli na parkiecie ogniste tango u boku Macieja Musiała, który w poprzedniej edycji odpadł tuż przed finałem. Dzisiejszego wieczoru był ogromnym wsparciem dla pary, o czym świadczy wysoka punktacja jury.

To było wyjątkowe tango, które zostało ocenione przez jury na 40 punktów. Nawet "czarnej mambie" zabrakło słów.

To tango było obłędne! Ile razy jeszcze mam powiedzieć, że miałam dreszcze?! — powiedziała Iwona Pavlović.

W trakcie partnerowań nie próżnujesz, nawet kiedy Cię noszą! — dodał Tomasz Wygoda.

Każdy z jurorów był zachwycony nie tylko tańcem, ale i dojrzałością aktorki, którą widać za każdym razem, gdy pojawia się na parkiecie. To samo zdanie mają również widzowie, którzy zasypali ją komplementami w mediach społecznościowych.

MUSIAŁO BYĆ 40 PUNKTÓW

To było ZJAWISKOWE. Wspaniałe TRIO. Vanessa idziesz po kryształową kulę

To było mistrzowskie tango! I ta historia w tym tangu była naprawdę wciągająca, niż w nie jednej książce. Gratulacje Vanessa bo mega sobie poradziłaś z dwoma facetami

Brak słow te emocje podczas ich tańca. Coś niesamowitego. Maciej Musiał super, mój faworyt z poprzedniej edycji — piszą internauci.

A wa jak się podobało?

