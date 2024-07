Pai Mu Tan to biała herbata o łagodnym kwiatowym smaku. Nazywana jest „eliksirem młodości”, ponieważ spowalnia procesy starzenia komórek. Pai Mu Tan ma wiele cennych właściwości, m.in. działa antyoksydacyjnie, antywirusowo i bakteriobójczo.

Pai Mu Tan to rodzaj białej herbaty znanej także pod nazwą biała piwonia. Herbata wytwarzana jest z młodych liści oraz pąków krzewów herbacianych „shui xian bai” oraz „da bai”. Liście herbaty Pai Mu Tan mają szarozielony kolor z lekko żółtawym odcieniem. Od spodu liście pokryte są delikatnym białym meszkiem.

Lecznicze właściwości Pai Mu Tan

Pai Mu Tan zawiera wapń, potas, fluor, sód, cynk i żelazo. Obniża poziom cholesterolu i wspomaga koncentrację. Ma działanie antywirusowe i bakteriobójcze. Dzięki zawartym w herbacie przeciwutleniaczom opóźnia starzenie komórek, przez co nazywana jest „eliksirem młodości”. Pai Mu Tan ma właściwości antyoksydacyjne, które zmniejszają ryzyko zachorowań na raka. Poprawia ciśnienie krwi. Stanowi alternatywę dla kawy, pobudza i orzeźwia. Redukuje stresy i napięcie, a zawarta w Pai Mu Tan witamina C poprawia odporność.

Parzenie białej herbaty Pai Mu Tan

Herbata Pai Mu Tan ma łagodny i lekko kwiecisty aromat. Jej kolor to charakterystyczny jasnosłomkowy odcień. Herbatę należy parzyć w temperaturze wody od 70°C do 90°C. Temperatura wody nie powinna przekroczyć 90°C, ponieważ herbata utraci zdrowotne właściwości. Aby herbata nie była zbyt cierpka lub mało aromatyczna na 150 ml wody do szklanki należy wsypać 1-2 czubate łyżeczki herbaty Pai Mu Tan (2-3 g). Herbatę zalać wodą o temperaturze 90°C i parzyć ok. 2-3 minuty. W przypadku, gdy temperatura wody była mniejsza niż 90°C, herbatę należy parzyć od 3 do 10 minut. Zaleca się picie Pai Mu Tan bez żadnych dodatków (np. cukru lub miodu).

Cena za 50 g białej herbaty Pai Mu Tan to około 8-9 zł.

