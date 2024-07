Herbata ulung (oolong) to chińska odmiana herbaty z liści Camellia sinensis. Zwana jest także herbatą niebieską lub herbatą smoczą. Ulung jest częściowo fermentowana, dlatego pod względem smaku i właściwości zdrowotnych stanowi połączenie fermentowanej herbaty czarnej i niepoddawanej temu procesowi zielonej.

Reklama

Herbata ulung ma właściwości odchudzające

Polifenole znajdujące się w herbacie ulung zapewniają prawidłowy metabolizm tłuszczów. Również zawarta w herbacie teina przyspiesza spalanie tłuszczów. Picie jednej filiżanki herbaty ulung dziennie pomaga w walce z otyłością.

Herbata ulung zapobiega nowotworom

Polifenole to antyoksydanty, które zapobiegają szkodliwemu działaniu wolnych rodników, sprzyjających rozwojowi nowotworów. Badania udowodniły, że kobiety, które regularnie piją przynajmniej 2 filiżanki herbaty ulung dziennie, o połowę rzadziej chorują na raka jajników.

Herbata ulung poprawia wygląd skóry

Picie przynajmniej 3 filiżanek herbaty ulung dziennie już po 2 tygodniach znacznie łagodzi objawy egzemy i atopowego zapalenia skóry. Mechanizm korzystnego wpływu smoczej herbaty na skórę nie jest do końca jasny. Podejrzewa się jednak, że mogą za to odpowiadać polifenole, które działają jak czynniki antyalergiczne, łagodzące zmiany skórne.

Zobacz także

Polifenole pomagają też opóźnić procesy starzenia się skóry, spowodowanego przez wolne rodniki, które przenikają do skóry wraz z zanieczyszczonym powietrzem oraz powstają pod wpływem stresu.

Herbata ulung obniża poziom cukru we krwi

Herbata ulung powinna znaleźć się w diecie osób cierpiących na cukrzycę typu 2. Wyniki niektórych badań dowodzą, że wypijanie ok. 6 kubków (ok. 1500 ml) herbaty ulung dziennie przez miesiąc istotnie obniża poziom cukru we krwi.

Jak zaparzyć herbatę ulung?

Herbatę ulung można kupić w specjalistycznych sklepach z różnymi rodzajami herbat i w herbaciarniach. Coraz więcej super i hipermarketów ma ją w swojej ofercie. 100 g liściastej herbaty ulung bez dodatków, kupowanej na wagę, kosztuje ok. 15-20 zł.

Jedną łyżeczkę herbaty zalewa się wodą o temperaturze ok. 85-90 stopni Celsjusza. Te same liście można ponownie zaparzać, nawet do 3 razy.

Reklama