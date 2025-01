Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski to jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie, a ich profile w mediach społecznościowych obserwują miliony fanów. Zresztą liczby mówią same za siebie – zarówno Sylwię, jak i jej męża na Instagramie śledzi ponad dwa miliony osób. Zakochani od lat dzielą się z tą ogromną społecznością swoim życiem, pokazując zarówno codzienność, jak i ważne momenty. Dzięki temu zyskali wiernych obserwatorów, którzy chętnie śledzą ich rodzinne perypetie, a nie tak dawno byli świadkami ich przeprowadzki do luksusowej willi. Wydawać by się mogło, że nowy dom jest spełnieniem ich marzeń, jednak teraz nie jest to takie pewne.

Luksusowa willa Jana Dąbrowskiego i Sylwii Przybysz

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski we wrześniu 2023 roku pochwalili się z fanami radosną informacją, że udało im się spełnić jedno z marzeń i stali się posiadaczami 230-metrowej willi w otoczeniu lasu.

Mamy to(...) Pojechaliśmy go obejrzeć tego samego dnia i zakochaliśmy się w nim od pierwszej wizyty - pisali wówczas Dąbrowcy, pokazując zdjęcie nowego domu.

Małżonkowie przez kilka miesięcy dzieli się z fanami kolejnymi etapami prac i na bieżąco pokazywali kolejne pomieszczenia w ich domu. Mogliśmy zobaczyć m.in. jak Sylwia i Jan Dąbrowscy urządzili pokój córeczek, a także jak wygląda ich kuchnia. W końcu pod koniec maja 2024 roku nadszedł dzień przeprowadzki i Dąbrowscy wraz z córkami wprowadzili się do nowego gniazdka.

Sylwia i Jan Dąbrowscy już myślą o wyprowadzce?

Sylwia i Jan Dąbrowski nie ukrywają, że nowy dom jest spełnieniem ich marzeń i są zachwyceni z tego, jak wyglądają ich wnętrza, jednak nie zamierzali udawać przed fanami, że być może nie jest to ich ostatni dom! Na ich profilu na Instagramie pojawiło się bowiem pytanie:

Myślicie, że w tym domu zostaniecie na stałe? - zadał jeden z fanów pytanie.

Małżonkowie pospieszyli więc, z odpowiedzą:

Janek - tak, Sylwia - nie wiem - odpisali.

Jesteście zaskoczeni?

Historia miłości Sylwii Przybysz i Janka Dąbrowskiego

Historia Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego rozpoczęła się w 2013 roku, gdy Janek natrafił na covery Sylwii na YouTube. Zainteresowany jej talentem, zaproponował wspólne nagranie piosenki "Miłość rośnie wokół nas". To muzyczne przedsięwzięcie stało się początkiem ich znajomości. Choć początkowo łączyła ich przyjaźń, na drodze do głębszej relacji stała duża odległość – mieszkali w dwóch różnych częściach Polski. Sylwia wspominała, że pogodziła się z myślą, iż nigdy nie będą razem. Jednak los miał dla nich inne plany i w 2018 roku youtuberzy oficjalnie zostali parą.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski w 2020 roku doczekali się narodzin pierwszej córeczki, której nadali imię Pola, rok później urodziła się ich druga pociecha, którą nazwali Nela, a w 2023 na świat przyszła Jaśminka.

