Obecnie Robert Lewandowski, topowy piłkarz na świecie, jest gwiazdą FC Barcelony, gdzie trafił w 2022 roku po zakończeniu swojej niezwykle udanej kariery w Bayernie Monachium. Jego kontrakt w hiszpańskim klubie jest wart dziesiątki milionów euro rocznie, a do tego dochodzą liczne umowy sponsorskie zawierane z najbardziej renomowanymi światowymi markami. Nie dziwi więc fakt, że Lewandowski może pozwolić sobie na inwestowanie w luksusowe nieruchomości. Jego majątek szacuje się na setki milionów złotych, a nowa willa na Majorce to tylko jeden z wielu dowodów na jego spektakularny sukces finansowy!

Nowa inwestycja Roberta Lewandowskiego na Majorce

Robert Lewandowski od lat jest nie tylko jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, ale także aktywnym inwestorem w nieruchomości. Kapitan reprezentacji Polski i gwiazda FC Barcelony kolejny raz zainwestował w luksusowy dom. Tym razem, jak donosi niemiecka gazeta "Bild", Lewandowski nabył ekskluzywną willę na Majorce, a dokładniej w okolicy Camp de Mar. Cena tej posiadłości robi ogromne wrażenie – kosztowała ponad 45 milionów złotych!

To nie pierwsza nieruchomość Lewandowskich w tej części Europy. Już wcześniej piłkarz kupił dom w Barcelonie, ale wygląda na to, że teraz zdecydował się na jeszcze bardziej ekskluzywną rezydencję. Nowa posiadłość Lewandowskiego znajduje się w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji w Hiszpanii. Dom wart ponad 45 milionów złotych położony jest w ekskluzywnej dzielnicy, w otoczeniu pięknych widoków i nowoczesnych rezydencji.

Zakup tej nieruchomości to kolejny dowód na to, że piłkarz nie oszczędza na luksusie. Na zdjęciach z ogłoszenia, które krążą po sieci można zobaczyć, że willa wyposażona jest we wszystkie udogodnienia, jakich można się spodziewać po takiej cenie – basen, ogromny ogród, przestronne wnętrza i najnowocześniejsze technologie.

Transfer Roberta Lewandowskiego do klubu FC Barcelona

Latem 2022 roku Robert Lewandowski oficjalnie przeniósł się z Bayernu Monachium do FC Barcelony, kończąc tym samym swoją ośmioletnią przygodę z niemieckim klubem. Transfer polskiego napastnika, wyceniony na około 45 milionów euro, był jednym z najgłośniejszych ruchów na rynku transferowym tamtego lata. Lewandowski, spełniając swoje marzenie o grze w La Liga, szybko stał się kluczową postacią w drużynie Xaviego, zdobywając liczne bramki i pomagając Barcelonie w walce o trofea. Przeprowadzka do Hiszpanii oznaczała dla niego i jego rodziny nowy etap życia – nie tylko sportowy, ale i osobisty, związany z adaptacją do katalońskiej kultury i stylu życia.

Lewandowscy w Barcelonie – jak wygląda ich życie codzienne?

Po transferze do FC Barcelony Robert Lewandowski wraz z żoną Anną i córkami przeniósł się do Hiszpanii. Para szybko zadomowiła się w nowym miejscu i chętnie dzieli się w mediach społecznościowych swoimi hiszpańskimi przygodami. Niedawno Lewandowscy relacjonowali klimatyczne święta Bożego Narodzenia na południu Europy. Małżonkowie nie ukrywają, że Barcelona to ich miejsce na ziemi:

Pobyt w Barcelonie nauczył mnie, żeby cieszyć się chwilą i życiem. Uwierzcie mi państwo, że w Polsce to tempo jest zdecydowanie szybsze. Nie ukrywamy, że pokochaliśmy bardzo Barcelonę. Być może zostaniemy tutaj na dłużej. Nasze dzieci czują się tutaj super - mówiła Lewandowska podczas kongresu branżowego w Barcelonie.

Anna Lewandowska aktywnie prowadzi swoje biznesy związane z branżą fitness i zdrowym stylem życia, a Robert skupia się na grze w jednym z najlepszych klubów na świecie. Barcelona stała się dla nich idealnym miejscem do życia – oferuje świetne warunki klimatyczne, luksusowe nieruchomości i wysoki standard życia. Co ciekawe, po sąsiedzku mieszkają Marina i Wojciech Szczęśni, a losy rodzin splotły się jeszcze bardziej, odkąd Wojciech został bramkarzem FC Barcelony.

Czy w przyszłości Robert Lewandowski zdecyduje się na kolejną spektakularną transakcję? Czas pokaże!