Piątkowym wieczorem plejada gwiazd i influencerów bawiła się na urodzinach Luksusowego Domu Handlowego, który wśród twarzy show-biznesu wiedzie prawdziwy prym. Na wydarzeniu nie zabrakło m.in. Roksany Węgiel z mężem i Dody! "Królowa" polskiej sceny muzycznej znowu zadała szyku i rozgrzała zmysły wszystkich do czerwoności. Sami zobaczcie, jaką wybrała kreację!

Doda w prześwitującej sukience na evencie

22 listopada szerokie grono celebrytów pomaszerowało na huczne, 13. urodziny Luksusowego Domu Handlowego Vitkac w Warszawie. Wśród zaproszonych gości pojawiła się m.in. Roksana Węgiel, która u boku męża w wielkim stylu powróciła na salony po problemach zdrowotnych, Hania i Bartek z Genzie, Joanna Krupa, Malwina Wędzikowska czy Doda!

Wokalistka jak zawsze zadała szyku i wybrała na tak szczególną okoliczność dość odważny outfit. Na pierwszy rzut oka, sięgająca prawie do kostek sukienka, wydawała się dość zwyczajna, jednak wystarczyła chwila, by dostrzec, że została wykonana z tiulu, spod którego wszystko prześwitywało. Pozostali goście mogli więc zobaczyć bieliznę Dody oraz jej biust! Zdaje się jednak, że artystka przyzwyczaiła nas do swoich nieoczywistych stylizacji, które nierzadko były jeszcze bardziej szalone!

Warto też wspomnieć, że to pierwsze tego typu wyjście Dody, nie licząc finału "Tańca z gwiazdami", od czasu, gdy dowiedzieliśmy się o jej rozstaniu z Dariuszem Pachutem. W ostatnich dniach sprawa nabrała zaskakującego rozpędu, a wszystko m.in. z powodu samego Darka, który znów zaczepił wokalistkę na forum. Ta jednak, nauczona doświadczeniem, konsekwentnie unika komentarza na ten temat, co budzi podziw wśród jej fanów.

Nie w sposób również nie wspomnieć, że w ostatnim czasie w życiu Dody miał miejsce przełomowy moment, ponieważ po latach pogodziła się z Edytą Górniak! Doszło do tego za kulisami "Tańca z gwiazdami", a fotki wtulających się w siebie celebrytek momentalnie obiegły cały show-biznes. Po wszystkim "Edzia" zabrała głos w rozmowie ze Światem Gwiazd, zdradzając, że usłyszała nawet od koleżanki po fachu słowa pochwały:

Jestem bardzo mile zaskoczona. Być może święta to jest po prostu czas magii. Bardzo się cieszę, że Dodzie, tak jak mi powiedziała, bardzo podobało się to wykonanie. Jest to utwór z mojej płyty, więc z przyjemnością przekażę jej płytę, czy dla niej czy dla rodziców, jeśli będzie chciała. Po prostu na święta. Bardzo fajnie, cieszę się

Ostatni czas jest więc dla Dody okresem pełnym zmian, co nie przechodzi bez echa. Cieszymy się, że zobaczyliśmy ją tak uśmiechniętą na kolejnej imprezie branżowej.

