Blanka Lipińska, której książka "365 dni" zdobyła międzynarodowy sukces i została zekranizowana, przeszła drogę od mało znanej autorki do jednej z najpopularniejszych postaci w Polsce. Dziś jej Instagram śledzi blisko 850 tysięcy osób, a sama pisarka aktywnie angażuje się we współprace reklamowe i dzieli swoimi przemyśleniami na ważne tematy. Ostatnio w mediach społecznościowych relacjonowała swoje inwestycje, w tym remont domku w lesie, a teraz zaskoczyła swoich fanów zakupem willi w Hiszpanii.

Blanka Lipińska kupiła wymarzoną willę w Hiszpanii

Blanka Lipińska spełniła swoje marzenie o luksusowym domu za granicą i ogłosiła, że została właścicielką wymarzonej willi w Hiszpanii. Nowa posiadłość ma stać się jej prywatnym azylem, idealnym miejscem na relaks i odpoczynek z rodziną oraz przyjaciółmi. Na swoim Instagramie Lipińska napisała:

Kupiliśmy 40-letnią casa w Hiszpanii. Uspokajam tych uradowanych, którzy myślą, że wyprowadzę się z Polski - bez szans. To będzie dom na zimę. To będzie azyl dla moich rodziców, którzy od tego roku oboje są na emeryturze. To będzie ukochane (bo z basenem) miejsce moich bratanków. To będzie dom otwarty dla naszych przyjaciół - pochwaliła się Lipińska.

Pomimo radości z zakupu, Lipińska nie ukrywa, że przed nią sporo pracy.

Ale na razie to jest koszmar. Usiłowaliśmy kupić go od listopada, nie wierzycie jakie to trudne i frustrujące. Opowiem Wam o tym, ale jeszcze nie dziś. I podejrzewam, że jeśli wydaje mi się, że to koniec, już słyszę cichy chichot losu, że to był jedynie przedsmak piekła - wyznała Blanka.

Lipińska szuka firm do współpracy przy remoncie

Blanka Lipińska nie kryje, że remont nowego gniazdka w Hiszpanii to ogromne wyzwanie, które wymaga dużego zaangażowania i wsparcia. Na swoim Instagramie pisarka zwróciła się z prośbą do firm o pomoc przy wykończeniu nowego domu, podkreślając, że organizacja całego przedsięwzięcia sprawia jej sporo trudności. Lipińska postanowiła nie obwijać w bawełnę i prosto z mostu zwróciła się do firm o pomoc.

Teraz czeka nas remont (tu chętnie firmy zapraszam do współpracy - help) i urządzanie (tu również), zaplanowanie logistyki, transport ludzi, rzeczy i sprzętu - przekazała.

Remont tak dużego projektu to dla Lipińskiej prawdziwe wyzwanie, ale pomimo trudności, zachowuje optymizm i liczy na pomoc specjalistów, którzy pomogą jej przekształcić willę w wymarzone miejsce do życia. Pisarka nie ukrywa, że proces jest czasochłonny i pełen biurokratycznych przeszkód, które mocno ją frustrują.

Pocieszam się, myśląc o tym, jak będzie pięknie, kiedy za kilka tygodni (leci afirmacja), będę mogła wyjść do ogrodu po świeże limonki, cytryny i mango. Kiedy nie będę musiała płacić 10 zł za awokado, bo mam ogromne drzewo obok wejścia. Myślę o tym, że mam tam najsłodsze pomarańcze, jakie jadłam. Pocieszam się - dodała.

Mimo trudności związanych z hiszpańską biurokracją i powolnym procesem, Blanka stara się patrzeć w przyszłość z optymizmem.

Ale jak to mówi Ziarek - będzie pięknie. Ta myśl musi pchać mnie do przodu, bo na razie hiszpańska biurokracja wdeptuje mnie w ziemię, a ich opieszałość i powolne funkcjonowanie doprowadza do płaczu - przyznała.

Kim jest Blanka Lipińska

Blanka Lipińska to polska pisarka, autorka popularnych powieści erotycznych, znana głównie z trylogii "365 dni". Urodziła się 22 lipca 1985 roku w Puławach. Zanim rozpoczęła karierę literacką, pracowała jako terapeutka hipnozy i menedżerka w branży klubowej. Jej książki zdobyły ogromną popularność, a na ich podstawie powstały filmy, które zyskały międzynarodowy rozgłos na platformie Netflix.

