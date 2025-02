Izabela Janachowska jest jedną z lepiej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji. Zobaczyć mogliśmy ją w roli prowadzącej "Taniec z gwiazdami", choć największy rozgłos przyniosły jej programy o tematyce ślubnej, jak np. "I nie opuszczę cię aż do ślubu", "Panny młode ponad miarę" czy "W czym do ślubu". Jest też bardzo aktywna na Instagramie, gdzie zdradza kulisy swojej pracy i chętnie pokazuje się z ukochanym mężem, Krzysztofem Jabłońskim, oraz synkiem Christopherem. Teraz z zapałem relacjonuje kolejną podróż.

Izabela Janachowska, znana prezenterka i ekspertka od ślubów, postanowiła spędzić zimowe dni w ciepłym klimacie Dubaju. Celebrytka regularnie dzieli się ze swoimi fanami zdjęciami z egzotycznych podróży, ale tym razem jej najnowsza publikacja na Instagramie wywołała prawdziwe poruszenie. Na opublikowanych fotografiach Janachowska pozuje na tle luksusowego kurortu, prezentując swoją smukłą sylwetkę w stylowym czarnym bikini. Przyznała przy tym:

Pod postem szybko pojawiły się setki komentarzy, w których internauci nie kryli zachwytu nad wyglądem gwiazdy. Wśród komplementów znalazły się opinie:

Fani Izabeli Janachowskiej podkreślali nie tylko jej świetną formę, ale także doskonałe wyczucie stylu. Celebrytka od lat inspiruje kobiety swoim eleganckim i dopracowanym wizerunkiem, a jej podróżnicze kadry cieszą się ogromną popularnością.

Iza szczególnie chętnie lata wraz z mężem i synkiem do słonecznego Dubaju. Okazało się, że motywuje ją do tego nie tylko piękna pogoda, ale i tamtejsza kultura oraz możliwości.

Jako mama mam fioła na punkcie bezpieczeństwa. To, co oferuje nam teraz Dubaj w porównaniu do Europy, faktycznie mnie przekonuje. Kolejna rzecz to świetna pogoda, oczywiście poza latem. (...) Nieskończone możliwości, otwartość na ludzi, nowoczesność, estetyka, świetna komunikacja z resztą świata, pyszne jedzonko i wspaniałe warunki dla dziecka do rozwoju

- przyznała.