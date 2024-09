Izabela Janachowska, ekspertka ślubna, postanowiła sprzedać swój luksusowy apartament w Warszawie. Cena nieruchomości robi wrażenie – wynosi 9,9 mln zł! Położony na Mokotowie, apartament ma aż 271 m² powierzchni i oferuje nowoczesne udogodnienia, takie jak system inteligentnego domu, bio kominek oraz strefa wellness. Co więcej, mieszkanie otoczone jest przestronnym tarasem, idealnym do wypoczynku.

Izabela Janachowska zaskoczyła swoich fanów. Gwiazda opublikowała w mediach społecznościowych krótką relację, w której informowała, że sprzedaje mieszkanie, w którym jeszcze niedawno mieszkała z mężem i ich synkiem.

Kochani, właśnie przyjechałam do naszego poprzedniego domku. Jak tu jest pięknie! Rozstawać się z tym miejscem będzie nam bardzo trudno, bo mamy tutaj mnóstwo wspomnień i wspaniałych momentów w naszym życiu. To pierwszy domek, do którego przywieźliśmy Chrisulka. No naprawdę wydarzyło się tu dla nas mnóstwo wspaniałych rzeczy

wyznała w relacji na Instagramie.