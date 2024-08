Sylwia i Jan Dąbrowscy po pracach remontowych w swojej luksusowej willi, wzięli się za urządzanie ogrodu. Para chętnie dzieli się kolejnymi etapami prac na swoim Instagramie, a tym razem pochwaliła się fanom projektem domku ogrodowego dla córeczek. Nie wszystkim jednak przypadł on do gustu. Poszło o jedną rzecz.

Sylwia i Jan Dąbrowscy w ostatnim czasie skupiają się na pracach związanych z ich nowym domem. Para zdecydowała się nawet założyć profil na Instagramie, na którym dokumentuje kolejne efekty wykończenia wnętrz w ich luksusowej willi. Teraz z kolei przyszedł czas na wystrój ogrodu! Ostatnio małżonkowie pokazali, jak prezentuje się ich strefa wypoczynku w ogrodzie, a teraz pochwalili się projektem luksusowego domku dla ich córeczek!

Projekt domku dziewczynek (...) to cudo! Są zachwycone, że będą miały mniejszą wersję naszego domu. Przyznam szczerze - sama im zazdroszczę.

Domek ogrodowy dla córeczek Sylwii i Jana Dąbrowskich jest bardzo oryginalny i wygląda naprawdę luksusowo. Mama Poli, Neli i Jaśminki wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się właśnie na taki projekt.

Zależało mi, żeby domek dzieci pasował do naszej nowoczesnej bryły, nie widziałam tam klasycznego modelu. No sami zobaczcie, jaki będzie ekstra

Nie wszystkim fanom jednak ten projekt przypadł do gustu. W komentarzach pojawiły się uwagi, że domek dla dzieci, na który zdecydowali się Sylwia i Jan nie jest kolorowy i ma mało pola do zabawy. Niektórzy stwierdzili zaś, że domek ogrodowy dla Jaśminki, Poli i Neli wygląda lepiej niż... ich własne mieszkanie.

Ten domek do zabaw jest lepszy niż moje wynajmowane mieszkanie

