Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, znani prezenterzy telewizyjni, urządzają swoją nową rezydencję pod Warszawą. Wnętrza zachwycają luksusowymi wykończeniami, takimi jak złote krany w łazience oraz marmurowe powierzchnie w kuchni. Para chętnie dzieli się postępami prac w mediach społecznościowych, prezentując elegancki i nowoczesny design swojego domu.

Reklama

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski wprowadzili się do nowego domu

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zdecydowali się na zakup rezydencji pod Warszawą, o czym poinformowali radośnie pod koniec 2024 roku. Para, znana z zamiłowania do stylowych wnętrz, nie szczędzi na wykończenie nowego domu, wybierając ekskluzywne materiały i nowoczesne rozwiązania architektoniczne. Jak ustalił Fakt, rezydencja ma ok. 400 mkw. i mieści się na ogromnej, niemal 4000-metrowej zadrzewionej działce.

Wewnątrz znalazło się miejsce na: trzy salony, cztery sypialnie, kuchnię, spiżarnię, garderobę, salon kąpielowy i do tego dwie osobne łazienki. Zakochani przenieśli się już do nowego gniazdka, a wystrojem pochwalili się ostatnio na Instagramie. Pokazali wówczas jednak tylko niektóre z pomieszczeń. Teraz za pośrednictwem profilu aktorki możemy bliżej przyjrzeć się sercu domu, czyli kuchni.

Zobacz także: "Ja się na to nie zgadzam". Filip Chajzer wsparł tatę 11-letniego Olka w walce o prawa do opieki nad synem

W takich warunkach gotują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski

Katarzyna i Maciej dbają o każdy szczegół podczas urządzania swojej rezydencji. W kuchni zastosowali marmurowe powierzchnie, nowoczesne oświetlenie oraz starannie dobrane detale, mające stworzyć przestrzeń pełną klasy i funkcjonalności. Same blaty zostały wykonane z konglomeratu kwarcowego, co gwarantuje nie tylko estetykę, ale także trwałość. Białe fronty szafek i złote klamki, a do tego biała płyta indukcyjna świetnie wpasowały się w całość.

Również na łazienkach nie oszczędzali. Także i tam znalazły się złote krany, które dodały wnętrzu elegancji i przepychu. To jednak nie wszystko! W łazienkach zamiast klasycznych kafelków zastosowany został mikrocement, który nada wnętrzom nowoczesny charakter.

Chociaż para nie zdradziła jeszcze pełnych szczegółów dotyczących swojego nowego domu, wiadomo, że inwestycja pochłonie spore środki. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski chcą, aby ich rezydencja była nie tylko stylowa, ale także komfortowa i funkcjonalna.

Historia związku Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego

Związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego wzbudzał duże zainteresowanie mediów od samego początku. Para zaczęła się spotykać po tym, jak oboje rozwiedli się ze swoimi poprzednimi partnerami. Cichopek była wcześniej związana z Marcinem Hakielem, a Kurzajewski z żoną Pauliną. Związek Cichopek i Kurzajewskiego publicznie potwierdzili w 2022 roku.

Oboje są bardzo aktywni w mediach, co jeszcze bardziej przyciągnęło uwagę do ich relacji. Katarzyna Cichopek to aktorka, znana przede wszystkim z roli w popularnym serialu „M jak miłość”. Maciej Kurzajewski to dziennikarz i prezenter telewizyjny, który pracował m.in. w TVP, a także prowadził programy sportowe.

Para, choć bardzo dyskretna w kwestiach prywatnych, nie ukrywa swojego uczucia, a ich wspólne zdjęcia na mediach społecznościowych regularnie wzbudzają entuzjazm fanów. Cichopek i Kurzajewski zaczęli razem żyć i pracować, pojawiając się razem na różnych wydarzeniach publicznych, w tym na imprezach branżowych i telewizyjnych.

Ich relacja była szeroko komentowana przez media, a także stała się tematem licznych spekulacji. Jednak, mimo prasy, para zawsze starała się chronić swoją prywatność i nie ujawniała wielu szczegółów dotyczących swojego życia osobistego.

Reklama

Zobacz także: To już pewne! Wersow i Friz szykują się do ślubu. Influencerka zdradza plany